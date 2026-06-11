'Почему задания разной сложности, а ошибки не показывают?' Учителя обратились в УЦОКО из-за НМТ 2026: выпускники выедут за границу

Украинские преподаватели в соцсетях опубликовали ключевые вопросы к формату и наполнению Национального мультипредметного теста (НМТ). Наибольшее возмущение вызывают разный уровень сложности заданий в разные дни тестирования и отсутствие доступа к собственным ошибкам после сдачи экзамена.

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Свое обращение к Украинскому центру оценивания качества образования в TikTok опубликовала репетитор английского языка по имени Диана. С похожими словами выступила преподавательница украинского Наталья Сорокина. Присоединились к ним также авторы блогов "Твоя олайн-школа" и @danka_teacher. Главная претензия у всех общая: в разные дни задания НМТ имеют разный уровень сложности. Поэтому кому-то везет наткнуться на легкие вопросы, а кому-то приходится ломать голову над тем, что не всегда по силам даже специалистам.

Так репетитор английского языка Диана обращает внимание, что проблема неравенства заданий повторяется из года в год. По ее словам, тесты, которые выпускники решают в разные дни, выглядят так, будто они были составлены по разным программам. Она также раскритиковала закрытость результатов. "То же самое и с ошибками. Почему студенты в конце экзамена не видят, где именно они сделали ошибки? Неужели это какая-то секретная информация?", – сказала репетитор.

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Отдельно она обратила внимание на то, что задания, опубликованные на сайте "Освіта.ua", порой содержат ошибки. "Они либо делают spelling mistakes, которые полностью перечеркивают и меняют meaning слова, или в текстах они полностью запутывают вопрос, где ответ полностью противоречит тексту. Как студенты могут быть уверены, что это ошибка с их стороны, а не со стороны человека, который создавал тест?", – отметила Диана.

Репетитор отметила, что вопросы у нее вызывает и система оценивания – даже две ошибки могут существенно снизить итоговый балл. "В этом году у меня две девушки сдавали НМТ, и они сделали только две ошибки в тесте. У них 185 баллов. Они молодцы, они умнички, я ими очень горжусь, но само оценивание... Ну как можно за две ошибки столько баллов взыскать?", – сказала она.

Преподавательница убеждена, что такие условия не способствуют доверию к экзамену и могут подталкивать абитуриентов выбирать обучение за рубежом, где, по ее мнению, условия более понятны и предсказуемы.

На проблему разной сложности тестов обращают внимание и другие педагоги. Репетитор украинского языка Наталья Сорокина в своем видо отметила, что заявления об "одинаковом уровне" всех сессий не соответствуют ощущениям участников. Она также напомнила, что в отличие от ВНО, где все сдавали одинаковые задания в один день и могли пересмотреть свои ошибки и подать апелляцию, в формате НМТ такой возможности нет. "По каким критериям определяется эта одинаковость и справедливость?", – спросила Сорокина в своем обращении к УЦОКО.

Подобную позицию высказывают и другие педагоги. В частности, преподавательница danka_teacher отметила, что без сливов заданий в соцсети общество даже не узнало бы о разнице в сложности между днями тестирования. Она считает более прозрачной модель, когда экзамены сдаются отдельно в разные дни, а результаты сопровождаются полной расшифровкой и возможностью апелляции. "Я абсолютно против того, чтобы возвращали экзамены в вузы, я за то, чтобы вернули внешнее независимое оценивание", – сказала репетиторка.

В соцсетях также обращают внимание на содержание самих заданий. Авторы образовательных блогов, такого как "Твоя онлайн-школа" критикуют подбор лексики, в частности случаи, когда в одном варианте встречаются значительно более сложные или менее употребительные слова, чем в другом. Это, по их мнению, ставит участников в неравные условия.

Например, блогер указала, что 8 июня абитуриентам попалось в тесте слово "ратификация". "Ратификация – это же такое очень популярное слово. Мы его используем активно в своем повседневном употреблении. И его обязательно все должны знать. Особенно те, кто составляют НМТ", – прокомментировала она с сарказмом.

Таким образом, ключевые претензии педагогов к УМТ-2026 касаются не только технических аспектов. Беспокоят их также базовые принципы справедливости: одинаковость условий, прозрачность проверки и понятность оценивания. А еще – возможность подать апелляцию на свои результаты.

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