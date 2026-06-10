Учительница украинского языка указала на серьезные недостатки НМТ 2026: попахивает СССР и не все изучали в школе

Учительница украинского языка Алла Горовая резко раскритиковала Национальный мультипредметный тест (НМТ) 2026 года по своему предмету. Она заявила о существенных проблемах с содержанием и подходами к формированию заданий.

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Разбор особо противоречивых заданий Горовая опубликовала в своем TikTok. По словам учительницы, одной из ключевых проблем стало то, что в этом году перечень тем по украинскому языку значительно расширили и углубили, однако не предупредили об этом учеников. Педагог также отметила, что официальных демонстрационных вариантов теста не обнародовали, а тренировочные материалы не могут их полноценно заменить.

Отдельно педагог обратила внимание на разный уровень сложности тестов в разные дни. По ее мнению, такая практика несправедлива по отношению к участникам, ведь результаты могут зависеть не только от знаний, но и от даты сдачи. "Это крайне неэтично, непрофессионально, несправедливо. Хотелось бы сказать незаконно, но, к сожалению, этого сказать не могу. Закон об этом молчит", – сказала она.

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Больше всего замечаний со стороны Горовой вызвали задания по лексикологии, то есть на словарный запас абитуриента. Она обратила внимание на особенно противоречивые слова, которые встречались на НМТ. Например, глагол "екстраполювати". "Не буду утверждать, что вы его не учили на уроках математики, потому что мне помогал чат GPT. Я его терзала очень долго... Но, если вы не учили, очень странно, что вам это слово дали", – призналась учительница. Она также прикрепила ответ ИИ относительно слова "екстраполювати". Он объяснил его так: "Термин "екстраполювати" не относится к общеизвестной школьной математической лексике в Украине и, вероятно, не входит в стандартный курс общего среднего образования. Зато он характерен для высшего образования и специализированных дисциплин".

Еще более показательным она называет слово "нецке". Педагог отметила, что знакома с его значением только благодаря советскому фильму, который видела в детстве. Именно поэтому, по ее мнению, возникает впечатление, что составители теста ориентируются не на программу, а на собственный жизненный опыт и культурный бэкграунд. "Поэтому я делаю вывод, что составитель тестов ориентируется не на ваш лексический запас, а на свой, на свой жизненный опыт, на свой багаж жизненный, на свои чемоданы, на своих тараканов, на свое детство, на свою юность и так далее. А также на свой нынешний кругозор", – отметила Горовая.

Кроме того, в тесте, по словам учительницы, появляются термины из других отраслей, в частности психологии, которая не является обязательным предметом в школе. Это, по ее мнению, еще больше усложняет задание и делает оценивание необъективным.

Педагог резко высказалась и об общем подходе к тестированию, отметив, что нынешний НМТ "пахнет СССР". Она объяснила это тем, что система оценивания выглядит оторванной от современной школьной программы и реальных образовательных стандартов. В конце концов, Горовая сделала вывод, что нынешний тест НМТ не способен объективно показать уровень подготовки выпускников и "ни на 90 процентов, ни на 80 реальный уровень знаний".

Ранее OBOZ.UA рассказывал как сеть озадачило то, что слово "нецке" в НМТ было употреблено в неправильном роде.

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