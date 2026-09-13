"Ни один стажер не хотел работать в школе". Учитель из Львова шокировал зарплатой молодых педагогов: это ещё очень оптимистичный сценарий

Учитель английского языка из Львова Виктор Демко рассказал о кадровом дефиците в школах и оплате труда педагогов в начале карьеры. По его словам, некоторые вакансии учебные заведения не могут заполнить месяцами.

Об этом педагог рассказал в подкасте "Твоё.Моё". Демко отметил, что молодые люди после педагогической практики не спешат связывать своё будущее с работой в школе. В качестве примера он привел студентов третьего курса, которые проходили практику в его учебном заведении.

"Мы спрашивали: вы прошли практику, вы готовы остаться в школе? Ни один, ни один. То есть люди даже не рассматривают это как работу", — сказал педагог.

О кадровом дефиците, по словам Демко, свидетельствует и ситуация с учителями математики. Вакансию в его школе не могут заполнить уже около трех месяцев.

"Мы ищем сейчас математика уже три месяца, вакансия. Кого угодно, ну хоть кого-нибудь, потому что нам нужно закрыть часы. Нет. Нет людей, которые бы работали на этой должности", – отметил учитель.

По мнению Демка, уровень оплаты – одна из причин, по которой молодежь не спешит выбирать работу в школе. Он привел простое сравнение: продавец в торговом центре может получать около 20 тысяч гривен, тогда как для учителя в начале карьеры такая сумма недостижима.

"Молодой учитель, только что закончивший университет, если он возьмёт на себя всё подряд — максимальную нагрузку, классную работу и так далее, — то может рассчитывать на 13–15 тысяч на руки. Это ещё очень оптимистичный сценарий", — рассказал педагог.

С опытом работы заработок учителя может вырасти примерно до 20 тысяч гривен. После последнего повышения, отметил Демко, в некоторых случаях речь идет уже о 25 тысячах. Если же учитель работает завучем и имеет дополнительные обязанности, его зарплата может быть ещё выше.

В то же время для обычного начинающего учителя, который хочет просто выполнять свою работу, 13–15 тысяч гривен — это максимум.

Как писал OBOZ.UA, Виктор Демко уже рассказывал о проблемах с привлечением молодых учителей. Педагог подчеркивал, что уровень ответственности и требования к ним часто не соответствуют зарплате. По его мнению, для привлечения молодежи в профессию нужно создавать лучшие условия.

Также Демко обращал внимание на недостаточное материальное обеспечение школ. По его словам, учителям иногда приходится за свой счет покупать бумагу и распечатывать материалы для занятий.

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