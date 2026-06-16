'Мы не должны думать, где достать бумагу или что купить за свои деньги'. Виктор Демко – о проблемах НУШ, английском в школах и учителях-аниматорах

Молодой учитель английского языка из Львова Виктор Демко покоряет украинцев своими видео в социальных сетях. В них он не только показывает школьную жизнь и реакцию детей на различные эксперименты, но и делится полезными лайфхаками с коллегами. Помимо английского, Виктор преподает испанский, знает язык жестов и изучает китайский.

Видео дня

В интервью OBOZ.UA педагог рассказал, почему выступает за введение в школах отдельного предмета – медиаграмотности, и обратил внимание на острую проблему недостаточного материального обеспечения, когда учителя вынуждены думать не об обучении, а банально – искать бумагу для печати материалов. Каких навыков не хватает современным школьникам, с какими вызовами сталкиваются педагоги и почему молодые специалисты уходят из профессии – дальше.

– Виктор, почему вы выбрали педагогическую специальность и решили работать с детьми в школе?

– Преподавание – это профессия, которая выбрала меня. Еще в детстве помню, как, когда мне было 12 лет, я сажал маму за парту, ставил доску и учил ее английским временам. Она делала вид, что учится, но преподавать и обучать – это то, что я всегда любил. Впоследствии, уже с 17 лет, я начал работать репетитором английского языка, и это было и до сих пор остается моей основной работой. А когда я закончил университет в 22 года, мне предложили вакансию в родной школе, которую я в свое время закончил. Я с удовольствием согласился, ведь это мои родные стены, школа рядом с домом, и я всегда мечтал поработать в школе. Конечно, я не называю это работой, но работа – это место, где ты получаешь заработок на жизнь. В моем случае на зарплату учителя долго не проживешь. Поэтому для меня это скорее хобби.

Главные истории дня

– В скольких классах вы преподаете и с каким возрастом работаете? Как вам удается поддерживать дисциплину на уроках и часто ли ученики ее нарушают?

– Я преподаю в 1, 3, 6 и 9 классах. С детьми работаю только в школе, ведь на частной основе занимаюсь только со взрослыми. Дисциплина – это сложный вызов для всех учителей. И, к сожалению, не существует единого метода, который подходил бы для всех возрастных категорий. Большинство советов по поводу дисциплины на практике не работают. Из собственного опыта я понял, что лучшее, что можно сделать, это глубже познавать детей. Каждый из них живет своей жизнью, имеет собственные проблемы, семейные особенности, разное финансовое положение, характер и планы на будущее. Поэтому единого правила для всех просто не может быть. Это именно тот случай, когда действительно важна персонализированная коммуникация с каждым ребенком.

– Нынешняя сертификация учителей взбудоражила сеть: возникло немало дискуссий относительно уровня знаний педагогов английского языка. Кто-то говорит, что тесты требуют как минимум уровня С1–С2. Другие же убеждены, что для начальных, да и даже для старших классов, такие высокие знания не нужны – главное уметь доступно объяснить материал детям. Каково ваше мнение: должен ли школьный учитель владеть языком на уровне носителя? И не замечали ли вы, что ваш собственный уровень английского снижается из-за преподавания базовых тем в школе?

– Повышение требований к квалификации учителей – это правильный и необходимый шаг, если мы хотим построить сильную и современную систему образования для будущего поколения Украины. Я поддерживаю идею постоянного профессионального развития, проверки уровня знаний и совершенствования навыков педагогов, ведь именно это формирует качественное образование. В то же время хотелось бы видеть и соответствующую поддержку со стороны государства, в частности достойное финансовое обеспечение труда учителя. На сегодняшний день главная проблема заключается даже не в уровне квалификации, а в том, что в школах просто не хватает педагогов. Молодых специалистов очень трудно привлечь к работе в школе, особенно когда уровень ответственности и требований значительно превышает уровень заработной платы. Поэтому, на мой взгляд, сегодня важно не только повышать требования, но и создавать условия, которые будут мотивировать молодежь выбирать профессию учителя. Когда профессия станет престижной, конкурентоспособной и достойно оплачиваемой, тогда естественным образом будет расти и уровень требований, и качество образования в целом.

– Что сейчас самое сложное для вас в работе в школе? Что бы вы изменили?

– Одной из главных проблем сегодня является недостаток материальной базы для уроков по концепции НУШ. Провести действительно современное и интерактивное занятие без мультимедийной доски, раздаточных материалов, колонок или хромбука очень сложно. В некоторых классах такая техника есть, но, к сожалению, далеко не во всех школах и кабинетах.

От коллег из других школ я неоднократно слышал, что у некоторых даже не было возможности работать с современным мультимедийным оборудованием. Как учитель я хотел бы сосредоточиться на качественной подготовке к занятиям и обучении детей, а не постоянно думать, где достать бумагу, где за собственные деньги напечатать карточки или как организовать просмотр интерактивного видео. Очень часто эти расходы педагоги покрывают из собственного кармана. Я убежден, что если устранить технические и организационные трудности, качество уроков значительно повысится. Именнопоэтому хотелось бы видеть реальную поддержку и лучшее материальное обеспечение школ со стороны государства.

– Многие дети "зависают" в гаджетах даже во время уроков. А как у вас с этим? Запрещаете ли вы детям пользоваться телефонами во время занятий? Почему?

– Вопрос телефонов – один из самых сложных и болезненных для современного учителя. С одной стороны, смартфоны уже являются неотъемлемой частью жизни детей, и полностью запрещать их использование нет смысла. Наоборот, детей нужно учить правильно и ответственно пользоваться технологиями. В то же время во время урока телефон не должен отвлекать от учебного процесса. Лично я разрешаю использовать смартфоны только тогда, когда это действительно нужно для обучения, например во время интерактивных игр или тестов в Kahoot. К сожалению, в Украине пока нет единых четких правил относительно использования телефонов в школах и ответственности за их нарушение, как это работает во многих других странах. Поэтому каждый учитель вынужден самостоятельно искать подход и решать эту проблему в своем классе.

Также я считаю очень важным введение отдельного предмета или курса по медиаграмотности. Сегодня дети получают огромное количество информации из социальных сетей и интернета, но не всегда умеют критически ее анализировать. Учеников нужно учить распознавать фейки, информационные манипуляции, ответственно пользоваться соцсетями и безопасно вести себя в цифровой среде. Это уже не менее важный навык, чем чтение или письмо.

– Каких навыков, по вашему мнению, не хватает современным школьникам? Много дискуссий вокруг того, что детям скучно на уроках, поэтому учителя вынуждены "танцевать", чтобы заинтересовать их учебой. Вы согласны с таким мнением? Почему?

– Да, согласен. Современные дети привыкли к мгновенному выбросу дофамина, который они получают с раннего возраста благодаря телефонам, YouTube, ярким мультфильмам и динамичным играм. А когда они приходят в школу, где вместо цветной интерактивной игры видят только черно-белую книгу, – конечно, это кажется им скучным и неинтересным. Именно поэтому школам так необходимо современное материальное обеспечение: мультимедийные доски, проекторы, хромбуки, интерактивные платформы и качественные учебные материалы. Образование должно говорить с детьми на понятном им языке и адаптироваться к современному миру. Это не означает, что нужно превращать уроки только в развлечения, но современные технологии могут сделать обучение более интересным, эффективным и близким к реальности, в которой живут дети сегодня.

– В одном из видео вы показали упражнение, где дети пересказывали предложения друг другу для записи. Многие ваши коллеги воодушевились этой идеей, но часть учителей отметила: для многих учеников в средней школе это слишком сложно, потому что они банально не умеют читать по-английски. Сталкивались ли вы с такими серьезными пробелами в образовании после начальных классов? Как учителю выходить из этой ситуации на уроках и что бы вы посоветовали родителям?

– Проблема разного уровня знаний после начальной школы, наверное, никогда полностью не исчезнет, ведь все дети учатся по-разному – и это абсолютно нормально. Именно поэтому очень важно правильно формировать классы и группы в соответствии с уровнем знаний учеников. Например, у меня есть 6 класс, в котором дети уже достаточно свободно общаются на английском языке, а есть параллельный класс, где часть учеников еще не до конца знает алфавит. И это не означает, что кто-то хуже или лучше – просто у детей разный темп обучения, мотивация и предварительная подготовка. Поэтому чрезвычайно важно правильно подбирать учебные материалы и адаптировать задания под конкретный уровень класса. Это упражнение мы выполняли с учениками, которые уже имели хорошую базу знаний. Конечно, если в классе уровень ниже, формат и подход к работе нужно адаптировать.

– Какие проблемы вы бы выделили в преподавании английского языка в школах Украины? Что, по вашему мнению, нужно изменить в программе, чтобы уровень знаний школьников стал выше?

– На мой взгляд, одна из главных проблем преподавания английского языка в украинских школах – это слишком большая разница в уровнях знаний учеников в пределах одного класса. Учителю очень сложно одновременно работать и с детьми, которые уже свободно говорят по-английски, и с теми, у кого есть базовые трудности с чтением или грамматикой. Именно поэтому важно уделять больше внимания разделению учеников по уровням и адаптации учебных материалов под конкретный класс.

Еще одна проблема – недостаточное количество современных ресурсов и технического обеспечения. Сегодня дети привыкли к интерактивному формату, видео, играм и быстрому восприятию информации, поэтому традиционные методы обучения уже не всегда дают желаемый результат. Уроки английского должны быть более практичными, современными и ориентированными на живое общение.

На мой взгляд, в школьной программе стоит меньше акцентировать внимание на сухой грамматике и переводах. Вместо этого гораздо больше внимания следует уделять развитию разговорного английского, восприятию на слух и практическому общению в реальных жизненных ситуациях. Ученикам крайне важно видеть практическую пользу языка, а не воспринимать его исключительно как скучный школьный предмет, где нужно просто зазубрить правила.

– Бывший заместитель министра образования и науки Павел Хобзей в одном из интервью поделился, что после реформы старшей школы, когда появятся академические лицеи, ученики будут заканчивать школу с уровнем владения английским языком В2, что предполагает изучение этого предмета не менее четырех часов в неделю. Как вы считаете, реально ли будет достичь такого результата?

– Я считаю, что достичь уровня B2 после школы вполне реально, но одного лишь увеличения количества часов для этого недостаточно. Четыре урока английского в неделю – это хорошо, однако главный вопрос не в количестве, а в качестве. Для того чтобы ученики действительно начали свободно общаться, нужна постоянная практика речи. А это крайне сложно реализовать в классах, где в группе обучается по 15 детей. Именно поэтому, на мой взгляд, важно делить учеников на более мелкие подгруппы – примерно по 7–9 человек. Тогда учитель сможет уделить внимание каждому, больше работать над разговорной практикой и реально слышать, как говорит ребенок.

Конечно, для нашей системы образования сегодня это кажется несбыточной фантазией, но мечтать тоже нужно – с этого начинаются изменения. Также критически важны современные методики, техническое обеспечение и мотивация подростков. Если реформа будет комплексной, а не просто "добавлением часов", тогда уровень B2 у выпускников действительно станет реальным результатом.

– В последнее время в сети все чаще появляются упреки, что учителя превращаются в аниматоров: мол, вместо обучения развлекают детей, снимают тик-токи и гонятся за охватом. Вы также популярный блогер. Как считаете, нормально ли для современного поколения видеть своего учителя в таком амплуа? Есть ли среди ваших подписчиков ученики или их родители и как они реагируют на вашу деятельность?

– Конечно, школьникам приятно видеть своего учителя в соцсетях, особенно когда он становится медийным и узнаваемым. Для них это прикольно – это делает педагога "живым" и современным, а не просто человеком у доски. И, честно говоря, часто родители смотрят такие видео даже активнее, чем сами дети. Ведь кому не интересно хотя бы краем глаза заглянуть на урок и посмотреть, какая атмосфера в классе и как реагируют ученики? Думаю, именно поэтому ролики из школы набирают хорошие просмотры – людям это действительно нравится.

– Как вы относитесь к хейту в соцсетях? Посты педагогов сейчас под пристальным вниманием: пока одни видят в этом способ привлечь внимание к проблемам образования, другие критикуют. Считаете ли вы других учителей-блогеров своими конкурентами?

– Хейт в соцсетях мне давался тяжело в начале – особенно когда ты только начинаешь вести публичную деятельность и еще близко все воспринимаешь. Но со временем я научился реагировать на это спокойнее и более нейтрально. В сети всегда будут люди с разными мнениями, и это нормально. В конце концов, я никого не заставляю смотреть мои видео. Если кому-то неинтересно – можно просто пройти мимо. Для меня главное, что есть много единомышленников, которым такой контент нравится, которые поддерживают и которым действительно интересно видеть современную школу и учебный процесс изнутри.

Других учителей-блогеров я точно не считаю конкурентами. Наоборот, часто вдохновляюсь ими. Мне кажется, что блогерство среди учителей именно так и нужно воспринимать – как возможность вдохновлять друг друга, делиться опытом и идеями. И это абсолютно нормально – заимствовать интересные форматы или подходы, ведь все мы работаем не ради лайков или просмотров, а прежде всего ради детей и качественного образования.

– Современные школьники активно используют искусственный интеллект для выполнения домашних заданий. Исследования показывают, что это снижает успеваемость, хотя ученые и настаивают: детей нужно просто учить правильному использованию технологий, чтобы они помогали, а не вредили. А вы уже "ловили" учеников на списывании с чат-ботов? И как в целом относитесь к ИИ в образовании – это враг или помощник для школьника?

– Удивительно, но мои ученики редко используют ИИ для выполнения домашних заданий. По крайней мере, так они говорят – хотя, конечно, возможно, они что-то умалчивают. Проверить это сложно, потому что в основном они выполняют упражнения, где нужно просто вставить или дополнить слова. А вот в письменных работах сразу видно, размышлял ли ребенок сам или воспользовался чат-ботом. Я считаю, что ИИ сам по себе не является проблемой. Просто школьников нужно научить правильно с ним работать. Если использовать его как инструмент для саморазвития или поиска идей – это полезно. Но если он полностью заменяет мышление – это уже беда. Именно поэтому в школах крайне необходим предмет "Медиаграмотность", где детей учили бы экологично взаимодействовать с современными технологиями.

– В сети часто появляются фото и видео, где родители и учителя показывают почерк детей. Нередко смотришь, и ничего не разобрать. Бывало ли у вас такое, что понять написанное ребенком не удавалось? Как думаете, почему так происходит? Делаете ли вы замечания по поводу почерка?

– Такое, конечно, бывает. Иногда детский почерк действительно очень трудно разобрать – особенно когда ученики спешат или не стараются выводить буквы аккуратно. Думаю, это частично связано с тем, что современное поколение гораздо больше печатает на телефонах и компьютерах, чем пишет от руки. Из-за этого навык письма постепенно ухудшается. Конечно, я обращаю внимание на почерк, особенно если написанное невозможно прочитать. Но для меня гораздо важнее, чтобы ребенок понимал материал и умел высказать свое мнение, а не просто идеально красиво писал. В конце концов, я и сам не обладатель самого красивого почерка в мире (улыбается).

– Сейчас многие учителя уходят из профессии в репетиторство или вообще меняют сферу деятельности. Как вы думаете, проблема только в зарплате? По вашему мнению, какова должна быть справедливая оплата труда педагогов?

– Я думаю, что проблема не только в зарплате, хотя она, безусловно, играет очень большую роль. Многие учителя уходят из-за эмоциональной нагрузки, выгорания, большого количества бумажной работы и недостаточного уважения к профессии в обществе. Справедливая зарплата, на мой взгляд, – это такая, которая позволяет учителю нормально жить, развиваться и не думать постоянно о подработках. Если государство хочет видеть сильное образование, профессия учителя должна быть престижной не только на словах, но и условиями труда и оплатой.

– Педагоги часто жалуются на огромную нагрузку и кучу бумажной работы, которая вообще не входит в их обязанности. Многие из-за этого эмоционально выгорают и уходят из школы. Что удерживает вас в профессии и мотивирует работать дальше?

– Нагрузка на учителей действительно огромна, и это далеко не только сами уроки. Много времени отнимает документация, организационные вопросы и различные дополнительные обязанности. Из-за этого выгорание среди педагогов – очень распространенная проблема. У меня тоже бывает усталость, особенно когда совмещаешь школу, репетиторство и соцсети. Но больше всего мотивируют сами дети и результат их работы. Когда видишь, что ученикам интересно, что они начинают говорить на английском, становятся увереннее – это очень заряжает и напоминает, почему ты вообще пришел в эту профессию.

Читайте также на OBOZ.UA интервью с киевским учителем Андреем Уткиным – о неутешительном сигнале с НМТ 2025, "педагогах-клоунах" и проблеме государственных школ: "География оказалась на грани исчезновения".

Ранее OBOZ.UA рассказывал об образовании в США, где дети ходят с температурой в детский сад, а учителя мало зарабатывают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!