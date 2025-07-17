''А потом удивляются, что учителя массово уходят из профессии?!'' Украинцы устроили дискуссию из-за репетиторов-''мародеров''

Репетитор по математике Василиса Гнаткив спровоцировала дискуссию в социальной сети относительно педагогов, которые сдают национальный мультипредметный тест и которых назвали "мародерами". В частности, из-за того, что такие преподаватели идут сдавать экзамен за государственный счет, чтобы "похвастаться" своими результатами.

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В заметке в Тһгеԁѕ Гнаткив отмечает, что вступительный экзамен репетиторы сдают для того, чтобы лучше подготовить детей к тестированию. Вместо этого, вместо поддержки педагоги получают публичное унижение, после чего все удивляются, почему педагоги массово уходят из профессии.

"Мародеры? Серьезно? Это мы – те, кто вечерами сидит над заданиями с учениками. Это мы составляем НМТ, чтобы лучше готовить детей. И вместо поддержки – публичное унижение? А потом еще удивляются, почему учителя массово уходят из профессии?" – написала Гнаткив.

Пользователи соцсети присоединились к обсуждению. Некоторые были удивлены, для чего репетиторам сдавать вступительный экзамен, ведь он никак не влияет на успехи школьников. В то же время, другая часть украинцев не согласна с таким мнением.

"А для чего вам сдавать НМТ? Как это влияет на качество подготовки ученика?"

"Дети должны идти на НМТ после общешкольного образования. Репетиторство – это как воровство".

"Я согласен. Единицы учителей стараются не просто дать темы, а в последние месяцы готовить к НМТ и, честно, безграничное уважение таким. а как-то задевать репетиторов, которые ходят сдавать только чтобы помочь своим ученикам (даже не заработать! По-человечески помочь, облегчить им ту сдачу, уменьшить волнение – 3е уже как-то, ну, совсем неадекватно".

"Некоторые наши репетиторы также сдавали НМТ в этом году. Мы считаем, что это плюс не только для наших преподавателей (потому что они тестируют себя и лучше понимают структуру теста, к которому готовят учеников), но и плюс для системы образования Украины. НМТ становится национальным стандартом для всех, а не только для школьников, но мы поддерживаем идею, что тестирование для всех кроме школьников может быть платным – как для государственной услуги, без наценок, чисто окупить расходы".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что искусственный интеллект хотят привлечь к проверке заданий НМТ.

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