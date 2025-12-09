Американский преподаватель истории Уилл Тиг устроил ловушку для студентов, чтобы поймать их на списывании с искусственного интеллекта. Педагог дал задание написать эссе на тему неудачного восстания рабов в 1800 году. В описании он вставил скрытый текст, который не могли увидеть студенты, однако его распознавал ChatGPT. Ученики, после прочтения книги, должны были описать некоторые тезисы ее автора.

Об этом Тиг рассказал на страницах интернет-издания HuffPost. По словам преподавателя, из 122 работ 33 были полностью написаны искусственным интеллектом, а в почти 39% был частично привлечен интеллектуальный помощник. Педагог дал возможность студентам признаться в использовании ИИ, поэтому еще 14 студентов сообщили о том, что писали работу не сами. Для проверки Тиг пользовался так называемым "троянским конем".

"Я получил несколько электронных писем и поговорил с несколькими студентами, которые пришли в мой кабинет и искренне извинялись. Было и несколько таких, кто пытался опровергнуть мои обвинения, считая, что я обозначил их как искусственный интеллект за "хорошо написанные предложения". Но троянский конь не врал", – поделился преподаватель.

Он рассказал, что в скрытом тексте просил студентов написать работу с "марксистской точки зрения". А из-за того, что события в книге имели очень мало общего с более поздним развитием марксизма, педагог был убежден, что задание может вызвать подозрение у студентов. Однако этого не произошло.

По меньшей мере восемь учеников пришли к преподавателю возразить обвинения в использовании ИИ, однако ни один из них не смог объяснить, что такое марксизм и почему он попал в их работы, если они писали их самостоятельно. Больше всего педагога поразило то, что когда ChatGPT прочитал задание, он даже прямо спросил, следует ли включать марксизм как точку зрения, через которую анализировать произведение. И все студенты согласились с этим. Один из учеников даже отметил, что он считает, что это звучит разумно.

По словам преподавателя, учебные заведения применяют различные политики в отношении искусственного интеллекта и нет никакой согласованности. По его мнению, стоит установить общий стандарт, которого будут придерживаться все студенты.

Сам педагог не пользуется ИИ ни в академической, ни в личной жизни, ведь ценит способность мыслить и свободно выражать свои мысли. Даже когда он делает ошибки. Так, сам он советует окружающим не отдавать интеллектуальному помощнику свою способность читать, писать и мыслить, когда другие когда-то рисковали своей жизнью и погибали за свободу делать это.

Преподаватель также поделился, что решил не наказывать своих студентов, зато предоставил им эссе профессора Калифорнийского политехнического университета Патрика Лана, которое он написал для более глубокого понимания преимуществ и недостатков использования ИИ. Кроме того, Тиг добавил инструкцию, в которой просил учеников прочитать и подумать, ведь они боятся провала, а искусственный интеллект позиционирует себя как спаситель. Пользуясь интеллектуальным помощником в подобных задачах студенты подрывают не только свою способность учиться, но и возможность стать лидерами в будущем.

