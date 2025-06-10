''Учителя стали аниматорами'': Игорь Ликарчук назвал чуму современного образования

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования и образовательный эксперт Игорь Ликарчук считает, что "танцы перед учениками" в исполнении руководителей и учителей, которые заполонили школы, стали чумой современного образования. По его словам, именно это становится свидетельством депрофессионализации педагогов и уничтожает сущность педагогической деятельности и превращает учителей в аниматоров.

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Такое мнение Ликарчук высказал в Facebook. Он отметил, что педагогическое достоинство и мудрость почти исчезли из украинского школьного образования.

"С болью за ситуацию и ощущением серьезной опасности, наблюдаю за тем, как танцы перед учениками (в полном и переносном смысле этого словосочетания) в исполнении руководителей школ и учителей, заполонили наше школьное образование. Это является свидетельством глубокой депрофессионализации украинских педагогов, что как чума уничтожает сущность педагогической деятельности, и таки действительно превращает (или уже превратило) учителя в аниматора и базарного "поставщика образовательных услуг". Педагогическое достоинство и педагогическая мудрость из украинского школьного образования почти исчезли", – написал Ликарчук.

Такую реакцию у образовательного эксперта вызвало сообщение педагога Сергея Ракитянского, который назвал фриками директоров школ, которые поют без голоса и танцуют без слуха перед камерой, чтобы понравиться школьникам и стать "своими" для родителей. По его словам, показательная "свойственность" распознается как искусственная, ведь подростки чувствуют фальшь. Педагог отмечает, что вместо того, чтобы руководителям быть примером для педагогов и ориентиром для учеников, они становятся "участниками бессмысленных интернет-шоу".

Педагог отмечает, что настоящий авторитет не требует ни танцев, ни громких флешмобов, ведь его создают честность, открытость, уважение учителя и ученика, а также способность слышать, а не просто транслировать. Кроме того, хороший директор строит доверие ежедневной работой, взвешенными решениями и поддержкой коллектива, а не звездными "выходами на сцену".

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