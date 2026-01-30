'Ни разу не были на парах'. В одном из вузов Украины преподаватели массово поступают на магистратуру: что происходит

В Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко преподаватели массово поступают в магистратуру в это же заведение высшего образования и не посещают лекции. Педагоги имеют профессорские звания и научные степени, однако подают документы сразу на несколько разных специальностей, часто далеких от их специальности.

На отдельные специальности количество преподавателей-поступающих значительно превышало долю заявлений от других претендентов на обучение. Так, например, на "Музыкальное искусство" из 52 поданных заявлений 30 поступило именно от сотрудников заведения. В то же время "Дошкольное образование" выбрало лишь 8 реальных абитуриентов, а остальные 23 – сотрудники вуза. Поэтому треть заявлений на поступление в магистратуру педуниверситета поступило от "своих". Об этом информирует издание Полтавская волна.

Таким образом ректорат, вероятно, пытался сохранить образовательные программы. Ведь от недобора студентов вуз может потерять аккредитацию. Кроме того, говорится и о финансовой стороне, потому что таким способом университет имеет возможность заработать себе деньги, из которых можно платить зарплаты преподавателям. В частности, речь идет о ваучерах на обучение от Службы занятости. Благодаря ему граждане старше 45 лет, которые имеют профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не проходили обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет, могут получить новую профессию за счет государства. Сейчас стоимость обучения составляет 30 280 гривен.

Ваучер можно использовать для 155 профессий и специальностей, которые востребованы на рынке труда. Среди них: сфера ІТ-технологий, строительство, транспорт, образование, медицина, сельское хозяйство, социальное обслуживание и тому подобное. Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно.

Известно, что владельцы ваучеров, которые были зачислены в магистратуру Полтавского педуниверситета, соответствуют только двум критериям: возрастному и образовательному.

Директор Полтавского областного центра занятости Екатерина Клавдиева отметила, что всего было предоставлено 1347 ваучеров стоимостью 34,7 млн грн в пределах годовой сметы. В том числе 248 для внутренне перемещенных лиц, 48 – для участников боевых действий, 129 — лицам с инвалидностью. Всего вдвое больше ваучеров получили другие категории желающих получать знания за счет государства. Данные об их социальном статусе в Центре отсутствуют.

Согласно информации, в прошлом году в магистратуру поступили 29 работников педуниверситета, 19 из которых не рядовые преподаватели, а заведующие кафедрами и даже деканы с научными степенями. Благодаря этому они пополнили бюджет заведения на 547 840 гривен, ведь стоимость одного ваучера 30 280 гривен.

