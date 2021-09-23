Никаких огородов и уборок во дворе: образовательный омбудсмен рассказал, что не должны делать дети на уроках

Ученики не могут работать на огородах, убирать парки и школьные дворы – это вне закона. Школьники могут волонтерить, но только во внеурочное время и с разрешения родителей.

Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Он возмущен случаями, когда учителя или руководство школ принуждают детей к труду и отмечает, что в последнее время таких историй все больше.

Новый учебный год стал "хорошей" возможностью для того, чтобы принуждать детей к труду во время уроков, – говорится в заявлении Горбачева, размещенном на официальном сайте образовательного омбудсмена. Этим занимаются некоторые учителя, директора, представители местной власти, в частности, образовательные управленцы.

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Горбачев отметил, что такие случаи участились. И привел следующие примеры:

заготовка овощей, ягод и овощей на зиму учениками и педагогами в Калиновской общине в Винницкой области;

ношение тыкв с поля вместо уроков труда в селе Севастьяновка Черкасской области;

уборка парка "Юбилейного" в Кременчуге учениками и студентами со всего города вместо занятий.

"В школе дети должны получать знания, а не превращаться в рабочий ресурс учителя, директора, города или поселка... Какой, скажите мне, образовательной программой предусматривается труд детей во время уроков на огороде или уборка территории города?", – возмущен омбудсмен.

Образовательный омбудсмен говорит – дети могут помочь в саду школы или убрать в парке. Но есть три важных условия:

это должно быть волонтерство, то есть добровольный труд; волонтерить дети могут только во внеурочное время; дети от 14 до 18 лет могут быть волонтерами только с согласия родителей, приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя.

"Прошу различать принудительный труд и добровольное волонтерство. Волонтерская деятельность – это добровольное, подчеркиваю, добровольное социально направленная, неприбыльная деятельность, осуществляемая волонтерами путем предоставления волонтерской помощи", – подчеркнул Горбачев.

До 2021 года привлекать школьников к уборке двора школы было законным.

ученики 2-4 классов могли убирать территорию школы;

ученики 5-12 классов – могли участвовать в генеральной и ежесуточной уборке участка: подметать, чистить от снега, сажать деревья.

Но с 1 января этого года вступил в силу новый санитарный регламент для школ, согласно которому уборка школьниками на улице стала незаконной.

"Регламент только создает правило, что ученики должны держать собственное рабочее место в чистоте, убирать за собой мусор. Работа по самообслуживанию должна проводиться с участием педагогических и/или медицинских работников и не превышать один час в неделю", – пояснил Горбачев.

Ученики с 5 по 11(12) классов еще могут поливать растения и делать влажную уборку без моющих и дезинфицирующих средств поверхностей учебных помещений – за исключением окон и пола.

Образовательный омбудсмен отмечает – принудительный или обязательный труд принадлежит к одной из наихудших форм детского труда, и об этом говорится в ст.3 Конвенции о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда №182. Принуждать детей к труду запрещает и ст. 43 Конституции Украины.

Если ребенка принуждали к труду в школе, родители могут обратиться к:

уполномоченному Верховной Рады по правам человека: hotline@ombudsman.gov.ua;

образовательному омбудсмену;

Нацполиции;

Госслужбе Украины по вопросам труда – по вопросам соблюдения законодательства о труде, в том числе несовершеннолетних;

Госпотребслужбе, если речь идет об использовании моющих, дезинфицирующих и других вредных средств детьми или опасных условий для ребенка.

За принуждение ребенка к труду в соответствии с ст.150 Уголовного кодекса виновному грозит:

арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

то же, совершенное в отношении нескольких детей или если это существенно навредило ребенку – лишением свободы от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

если это делала организованная группа – лишением свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

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