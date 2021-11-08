Никаких отсрочек. Ляшко подтвердил отстранение невакцинированных учителей с 8 ноября

Непривитые от COVID-19 учителя с понедельника, 8 ноября, не имеют права преподавать. Переносить вступление в силу приказа Минздрава об обязательной прививке педагогов не будут.

Этот шаг направлен на то, чтобы сохранить как можно больше жизней украинцев. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ТСН.Тижню.

Министр прокомментировал обращение Профсоюза работников образования и науки к Кабинету министров, Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки с призывом перенести дату, с которой начнут отстранять невакцинированных работников школ – минимум на 8 декабря.

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"У меня была большая дискуссия на прошлой неделе с представителями профсоюзов и говорил с ними откровенно. Есть несколько вариантов. Профсоюзы хотят право на работу. А я говорю, что хочу обеспечить право на жизнь", – рассказал министр, не уточнив, правда, о каких вариантах идет речь.

Виктор Ляшко подтвердил, что с понедельника, 8 ноября, не имеющие хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 учителя и другие работники школ должны быть отстранены – отсрочки не будет.

"Руководитель, директор образовательного учреждения делает внутренний приказ, которым отстраняются на период карантина люди, не имеющие по крайней мере одной прививки против коронавирусной болезни. Это все в рамках действующего законодательства", – подчеркнул министр.

И добавил, что в Украине достаточное количество вакцин. А его ключевая и основная задача как министра здравоохранения – сохранить как можно больше жизней, и все шаги правительства тоже направлены на это. Так что Виктор Ляшко призвал не верить фейкам и вакцинироваться.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Профсоюзы работников образования и науки обратились в Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки с призывом перенести отстранение невакцинированных учителей по меньшей мере на 8 декабря. В профсоюзе заявили, что в случае вступления в силу приказа Минздрав 8 ноября может не хватать учителей, некому будет готовить для детей и обслуживать котельные.

По состоянию на 4 ноября количество работников школ, сделавших по меньшей мере одну прививку от коронавируса, достигло почти 92%. Из них 73,5% уже полностью вакцинированы. По уровню вакцинации учителей лидировала Киевская область, теперь Хмельницкая – там достигла 99%.