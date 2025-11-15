Никаких смартфонов до 10 класса. Зоя Литвин поделилась правилами воспитания своих детей: в сети дискуссия

Украинский педагог, предприниматель, основатель общественного союза "Освитория" и мама Зоя Литвин поделилась правилами воспитания двух своих детей относительно гаджетов. По ее мнению, до 16 лет собственный смартфон никому не нужен.

По словам автора поста, которое она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook, в современном мире гаджеты заполонили внимание детей и последствия этого неприятно поражают. Однако не все подписчики согласились с Литвин, и в комментариях возникла дискуссия.

Педагог объясняет, что эти правила введены в ее семье не просто так, а имеют научное подтверждение. Поэтому их дети

не имеют никаких смартфонов до того, как дети перейдут в старшую школу, то есть, до 10 класса;

не имеют собственных социальных сетей до 16 лет. То есть до этого возраста им не может написать кто угодно, сбросить видео, дикпик и предложения любого содержания. По мнению Литвин, до 16 лет ребенок точно к такому не готов;

в школе не нужны телефоны вообще. Она объясняет, что это правило существует в школах Франции, Финляндии и некоторых штатах США, потому что приоритетом они взяли ментальное здоровье детей и качество образования в целом;

ребенок должен иметь как можно больше обязанностей. То есть, по мнению автора поста, детям, вместо гаджетов, надо давать больше самостоятельности и доверия: просить их купить продукты после школы, спланировать семейные выходные, приготовить ужин в выходной.

"Обыденные вещи, которые в результате формируют самостоятельность и уверенность у ребенка. Я воспитываю своих детей именно так. Жалобы случаются, но удается находить понимание", – уточняет она.

В комментариях другие пользователи начали писать свои мысли по этому поводу. Кто-то полностью согласен с автором, кто-то пишет о том, что в современном мире нельзя просто взять и запретить гаджеты, потому что они уже стали частью жизни. Однако большинство таки согласилась с тем, что главное – контроль. Ведь важно именно понимание того, что гаджет – это не игрушка, а важный инструмент.

"Проблема не в технологиях, а в бесконтрольности. Бездумно дать ребенку гаджет и "закрыть глаза" — это действительно вредно. Это то, что произошло и поэтому такие результаты. Но это не аргумент против технологий и гаджетов. Это аргумент за осознанное пользование ими. Я бы не шла в сравнение "белое" и "черное", много детских гаджетов появляются, с усиленным родительским контролем...", – пишет Валерия Ионан и рассказывает, что ее 4-летний сын под ее контролем активно использует планшет с качественным контентом для обучения и пользуется голосовым помощником, чтобы узнать информацию о динозаврах, которая его интересует.

"Категорически против запрета гаджетов в украинской школе. Видеосъемка – это единственное, что может доказать факт буллинга в обычном учебном заведении", – пишет другой пользователь.

И все же многие пишут, что это замечательные правила, и что они имеют похожие в своих семьях.

