"Не ходите с детьми на тренировки": олимпийская чемпионка назвала большую ошибку родителей

Американская футболистка и двукратная олимпийская золотая медалистка Эбби Вамбах рассказала, что родителям не стоит корить себя, если они не имеют возможности всегда сопровождать детей на занятиях. По ее мнению, это поможет воспитать успешных, внутренне мотивированных взрослых.

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По ее словам, это один из моментов, который сделает их более устойчивыми, добросовестными и внутренне мотивированными спортсменами. Об этом спортсменка сказала в интервью на "TODAY Show" на канале NBC, пишет сайт CNBC.

"Оставьте своих детей... Сядьте в машину, играйте в телефоне, делайте все, что хотите, читайте книгу, идите на прогулку, но не ходите с ними на тренировку. Это время для ваших детей заниматься, а не оглядываться через плечо, чтобы увидеть, наблюдает ли за ним кто-то из родителей", – сказала госпожа Вамбах.

По ее мнению, ничто не должно отрывать ребенка, не мешать ему пробовать что-то новое, рисковать, делать ошибки, добиваться успеха. Если же он будет знать, что за ним наблюдают, это может сделать его или нервозным, или он будет чрезмерно стремиться поразить своих персональных зрителей.

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Также олимпийская чемпионка посоветовала родителям, не давать детям указаний, как бегать быстрее или бить сильнее. Зато стоит уменьшать значение результатов победы или поражения и преувеличивать лидерские действия ребенка, указывая на то, когда они или другие игроки являются хорошими товарищами по команде.

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