Никогда их не ругайте! Психолог объяснил, как реагировать, если ребенок долго не отвечает на звонок

Украинский эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев рассказал, что не стоит ругать детей, если они долго не берут трубку, находясь вдали от родителей. Специалист советует выразить свою радость, когда взрослые смогли дозвониться сыну или дочери.

Об этом Карпачев рассказал на своем канале в Youtube. Он добавил, что искренность важна в отношениях между родителями и детьми. И если кто-то из них устанавливает какие-то границы общения, то не стоит их нарушать. В частности, мамам или папам не нужно звонить почаще, чем просили юноша или девушка. Психолог уверяет, если начать ругать ребенка, то у него начнет формироваться отрицательный опыт общения с родственниками.

"Важна искренность. Если ребенок не берет трубку, или не хочет общаться с нами так часто, как мы того желаем, ни в коем случае не нужно ребенка ругать. Потому что у него будет формироваться такая связь – звонят родители – ой это сейчас начнется. Нет, даже если ребенок неделю не брал трубку, а потом вы к нему дозвонились, не надо ругать, скажите, что вы рады, что вы к нему дозвонились, чтобы ребенок понимал, что любой контакт с вами – это о позитиве, а не о ссоре и переживаниях "как мы здесь без тебя, а ты ли ел, ты не начал курить, а ты еще не забеременела", – говорит Карпачев.

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Он уверяет, что не стоит превращать звонки в нечто неприятное для детей. Психолог советует относиться к сыну или дочери как к взрослому человеку, который имеет свою жизнь. Таким образом общение будет доставлять удовольствие, а не вызывать элемент напряжения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Карпачев объяснил, почему родители боятся отпускать детей на обучение за границу.

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