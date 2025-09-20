Никогда не делайте эти 10 вещей, если не хотите испортить отношения с учителем вашего ребенка

Когда ребенок начинает ходить в школу – это сложный этап адаптации не только для него, но и для родителей. Знакомство с учительницей, с которой ребенок будет проводить большую часть суток, важно не только для ребенка, а для всех участников процесса воспитания и обучения.

Современные родители, как правило, имеют собственные принципы воспитания детей, и они не всегда могут совпадать со взглядами учителя. К тому же, некоторые родительские просьбы и комментарии раздражают учителей больше, чем вам кажется. Поэтому, если вы не хотите испортить отношения с учителем ребенка, обратите внимание на советы от сайта Your Tango, чего делать не стоит.

Жаловаться учителю, что ребенку скучно, потому что задания слишком простые

Когда родители утверждают, что их ребенок просто слишком умный для таких простых задач, это безусловно воспринимается учителем как упрек по его способностям преподавать. Однако, следует помнить, что учитель уделяет значительное внимание прогрессу и вовлеченности каждого ребенка к школьным заданиям, которые они выполняют и точно знает, какой ученик, как себя ведет и на что он способен. И не всегда, то, что может ответить учитель, понравится родителям, поэтому лучше не создавать конфликт.

Говорить учителю, что это его вина, что ребенок не учится правильно

Учителя тайно не любят родителей, которые постоянно вспоминают о низких оценках своего ребенка и обвиняют в этом самого учителя. Большинство из них называют это перекладыванием ответственности за ребенка на учителя.

Задача учителя помочь ученику в процессе обучения и подсказать и мотивировать там, где это возможно. А ребенок несет ответственность за участие в обучении и всегда может просить о помощи, когда ему трудно, чтобы получить желаемые оценки. Если учитель чувствует, что его обвиняют в несправедливости, если на самом деле он выполняет свою роль и оценивает ребенка на основе его вклада в свое обучение, он не обрадуется обвинениям со стороны родителей.

Разрешение родителей не выполнять домашние задания

Когда родители говорят, что их ребенок не будет выполнять никаких домашних заданий дома, и они ожидают, что учитель просмотрит весь материал в школе, а не отправит работу домой, у них вряд ли получится построить хорошие рабочие отношения с учителем.

Домашние задания призваны влиять на самостоятельное обучение и поощрять практиковать материал даже вне класса.

Обвинять учителя в непрофессионализме

Такие конфликты между учителями, детьми и родителями довольно распространены. Обычно, ребенок жалуется родителям, что учитель не объясняет, и они идут в школу, чтобы разобраться и защитить его. Однако, если диалог строить на обвинениях, то решить проблему не получится.

Спрашивать у учителя программу заранее

Когда родители просят все задания на год вперед, это не только нарушает учебный процесс, но и создает у учителя ощущение, что родители не доверяют его профессиональному мнению. Кроме того, учитель может считать это упреком в его сторону, что родители не верят в то, что он может качественно обучать своих учеников.

Настаивать на том, что его ребенок всегда прав

Конечно, все родители хотят защитить своих детей и в спорных ситуациях могут стать на их сторону. Однако, иногда такой подход приводит к тому, что родители не обращают внимания ни на нежелание ребенка учиться, ни на плохое поведение ребенка. Это проблема для учителей, потому что это не только усложняет управление ребенком в школе, но и уменьшает авторитет учителя.

Сравнивать объем работы с тем, что дают другие учителя

Каждый учитель назначает разный объем работы, исходя из требовательности урока, а также общих потребностей класса. В таком случае учителей особенно раздражает, когда родители сравнивают объем работы, который они назначают, с объемом работы, который назначают другие учителя.

Отдавать приоритет внеклассным занятиям над школьными

Хотя внеклассные занятия не менее важны, большинство учителей считают, что оценки и школьное задание ученика должны быть их приоритетом. Поэтому они не очень благосклонны к родителям, которые призывают своих детей больше заботиться о внеклассных занятиях, чем о школьных заданиях.

Оправдывать низкую успеваемость ребенка

Когда родители решают оправдать низкую успеваемость своего ребенка, вместо того, чтобы встретиться с учителем, чтобы понять, почему это может быть так, и поработать над его успеваемостью, это еще больше усугубляет ситуацию.

Ожидать, что школы будет заниматься дисциплиной ребенком

Образовательное развитие ребенка зависит как от родителей, так и от учителя. Так, если дома ребенок не придерживается никакого режима, то не стоит ожидать, что школа решит этот вопрос. Поэтому, важно не только возлагать надежды на учителей, а и самим принимать активное участие как в воспитании, так и в обучении своих детей.

