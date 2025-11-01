'Никогда не готовьте ребенка к школе': провокационный пост украинской учительницы взбудоражил сеть

Репетитор Юлия Рыбина, которая готовит детей к школе, написала провокационный пост, где призвала не отдавать детей на подготовку к школе. По ее словам, это не нужно, если родители хотят, чтобы ребенок на уроках, плакал, пел и играл тогда, когда должен слушать учителя и выполнять задания.

Свой пост, который взбудоражил сеть, она опубликовала в Threads. И в комментариях ее раскритиковали за такую рекламу собственных услуг, и отметили, что не отдали бы к такому специалисту, даже если бы планировали подготовку к школе.

"НИКОГДА не готовьте ребенка к школе. Серьезно. Зачем? Пусть уже в школе узнает, что учительнице не смешно, когда тебе хочется петь вместо писать. И уже на уроке учится не плакать, когда что-то не получается, а не все дети успевают одинаково. Пусть сам разберется, что значит "будь внимательным", когда вокруг 20 голосов и новые правила", – пишет педагог и добавляет, что с таким подходом, не стоит удивляться, почему через некоторое время ребенок отказывается ходить в школу.

Однако другие пользователи не оценили такой подход. Кто-то написал, что это не подготовка к школе, а подготовка к жизни, кто-то – что таким образом у ребенка забирают детство, и, кроме того, что родители должны научить будущего школьника писать, читать и считать, то еще и оказывается надо учить быть взрослым в возрасте 6-ти лет.

Также одна из мам раскритиковала фразу о том, что надо научить ребенка не плакать. По ее мнению, с таким подходом подготовки, позже ребенок точно будет посещать психолога, потому что не будет знать, как справиться с собственными эмоциями.

"Учиться не плакать – это "замечательная" штука, потом приведет ребенка к психологу, поможет ему денег заработать", – пишет она.

Сама же автор поста, отвечая на комментарии критиков, пыталась объяснить, что ее методика подготовки к школе несет в себе не потребность научить писать и считать, а именно психологически подготовить ребенка к школе.

Также она в отдельный пост вынесла, что подготовка к школе – это о том, чтобы ребенок не потерял радость познавать, и ей жаль, что ее мало кто понял.

