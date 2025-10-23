"Они так мило поют, как жучки в мультиках". Видео с урока в начальной школе Черкасс растрогало украинцев
Учительница начальных классов из города Черкассы Диана Палаш показала видео, где дети подпевают песню из любимого мультфильма на уроке по искусству. По словам педагога, композицию дети выбирали самостоятельно.
Ролик в котором ученики делают поделку и поют саундтрек к мультсериалу "Кейпоп-охотницы на демонов", она опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok. В комментариях пользователи в восторге от детей и пишут, что тоже хотели бы учиться у такой замечательной учительницы.
В комментариях пользователи сравнивают голоса детей с героями мультфильмов:
"Они так мило поют, как жучки в мультиках", "Хочу на ваши уроки спасать Хонмун вместе с ними", – пишут они.
