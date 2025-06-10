Никогда не говорите ''Будь здоров!'' Как правильно ответить на чихание

Когда рядом с нами кто-то чихает, большинство автоматически отвечает "Будь здоров". Но правильно ли такое обращение в украинском языке и что вообще означает этот фразеологизм.

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Традиция отвечать на чихание имеет довольно давние корни и во многих странах они различаются. Например, англичане говорят Bless You или God Bless You, немцы выражают пожелание здоровья, а итальянцы – желают счастья. Как правильно говорить и что означает это пожелание в украинских традициях читайте в материале OBOZ.UA.

Если речь чисто о правописании, то правильным обращением, к чихнувшему человеку, будет "Будь здоровий" или "Будь здорова", ведь это является пожеланием здоровья.

Как объясняет кандидат филологических наук Олеся Сулима, в европейской традиции пожелания здоровья связывали с чумой, и фраза "Будь здоровий" предупреждала болезнь. Среди украинцев она имеет то же значение. Однако также существует поверье, что когда человек, рассказывая что-то, чихает, то это предвещает какое-то событие или осуществление сказанных слов. Поэтому в таких случаях можно на чихание услышать выражение: "Правду каже".

Что же касается выражения "Будь здоров!", которое большинство использует именно после чихания, то по версии Словаря украинского языка (СУМ), оно означает вежливое пожелание при прощании. Иногда также применяется при приветствии:

Также стоит заметить, что сейчас мнения относительно того стоит ли вообще каким-то выражением реагировать на чье-то чихание, разделились. Кто-то продолжает использовать привычные "Будь здоров", а есть те, кто считает, что желать ничего не нужно, потому что это вызывает лишние неудобства, у чихнувшего человека – в частности.

По словам эксперта по этикету Алины Скибинской, в деловой сфере после чихания не принято говорить "Будь здоровий". Лучше быть максимально тактичным и продолжить разговор, как будто ничего не случилось.

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