Никогда не покупайте ''пионы'': как правильно назвать на украинском самые красивые цветы мая

Эти цветы являются самыми популярными в мае. Однако подавляющее большинство украинцев называют их неправильно.

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Дело в том, что по мнению языковедов, слово "пион" при использовании его для названия цветов – является русизмом и в украинском языке имеет совершенно другое значение. Как же правильно говорить на украинском, когда речь идет об этом невероятно красивом и нежном украшении весны, читайте в материале OBOZ.UA

Как объясняет автор и ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний, пион – это разновидность вооружения украинской армии, а цветок надо называть півонія.

"Каждый год в мае одно и то же – все выкладывают в социальные сети фото цветов, которые ошибочно называют "пионами". Запомните, "пион" – это самоходная пушечная установка, а цветы называются "півонії", потому что именно так правильно на украинском".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно сказать на украинском: "чашка" или "горнятко".

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