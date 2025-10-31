Никогда не говорите 'нижня білизна' и 'здавати іспит': какие ошибки часто делают украинцы

Несмотря на немалое количество украинцев, которые перешли на общение на государственном языке за последние годы, кальки с русского все еще много. Наиболее распространенными ошибками являются использование словосочетаний "нижня білизна" и "здавати іспит".

На самом деле, білизна "спідня", а іспити "складають", а не сдают. Об этом и о других популярных ошибках в своем видео на TikTok рассказала репетитор по украинскому языку по имени Анна.

Она назвала пять выражений, в которых украинцы чаще всего допускают ошибки, используя прямой перевод с русского. Кроме выше упомянутых, еще такие:

Іти в розвалку – іти перевальцем Миндальне печиво – мигдалеве печиво Рокова помилка – фатальна помилка

