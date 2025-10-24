Никогда не говорите на украинском "у Київі": как правильно склонять столицу Украины – Киев
Склонение названия столицы Украины – это довольно частая ошибка среди украинцев. Многие говорят "Я був у місті Київі", хотя правильно говорить "Києва".
Как склонять на украинском слово "Київ" напомнила на своей странице в социальной сети Threads пользователь с никнеймом irin_nb. По ее словам, она в очередной раз наткнулась на рекламу, где сделали ошибку.
О том, почему при склонении надо заменять "ї" на "є", рассказали на Facebook-странице Рух за мову.
"Києва" – единственный правильный вариант написания слова, родительный падеж слова Київ. Слово подпадает под правила чередования "ї" (в открытом слоге) и "є" (в закрытом слоге), поэтому буква "ї" пишется только в именительном падеже", – объясняют они.
