Никогда не говорите на украинском ''залиш мене в спокої'''' Что не так с этой фразой и как ее заменить

Когда кто-то хочет побыть в тишине, то часто использует фразу "залиш мене в спокої". Однако, по словам филологов, так говорить на украинском не правильно.

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Дело в том, что эта фраза нехарактерна для украинского языка, это калька с русского. О том, как говорить правильно, читайте в материале OBOZ.UA.

Ресурс Onlinecorrector указывает, что стилистически лучшим вариантом будет заменить на "дати спокій" или "не турбувати".

Филолог Александр Авраменко фразу "залишити у спокої" называет языковым клише. По его мнению, правильно говорить только "дайте мені спокій".

"А "залишити" можно что-то в наследство, или "не залишити каменя на камені"", – предоставляет примеры языковед.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как говорить на украинском правильно: всупереч чого или чому?

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