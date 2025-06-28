Всупереч чого чи чому? Какую распространенную ошибку в украинском языке делают почти все

Говорить ежедневно на украинском и не допускать ошибок в своей речи практически невозможно. Каждый из нас имеет свои привычные фразы, и может быть уверенным, что говорит их правильно, пока не выясняется обратное.

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Сегодня в материале OBOZ.UA речь пойдет о правильном употреблении предлога "всупереч". А точнее о том, какой вопрос нужно задавать после него – "чего" или "почему".

Слово "всупереч" употребляется для обозначения обстоятельств, условий, наперекор которым происходит действие, пишет онлайн-библиотека Goroh, где собраны большинство толковых словарей украинского языка.

Как указывает Telegram-канал Correctarium, где рассказывают советы по тонкостям украинского языка от ведущих языковедов, предлог "всупереч" всегда требует после себя только дательный падеж (кому? чему?). Употреблять родительный (кого? чего?) – распространенная ошибка.

✅ Всупереч батькові, вона обрала творчу професію. ✅ Всупереч здоровому глузду, він погодився.

Примеры, как правильнее употреблять предлог "всупереч"

Ранее OBOZ.UA писал объяснение филолога, как правильно говорить на украинском: "потрапила" или "влучила".

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