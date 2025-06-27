''Ворожа ракета потрапила в ціль'': украинский филолог объяснила, что не так с этой фразой

Украинский филолог и редактор Ольга Васильева на примере фразы "ворожа ракета потрапила в ціль" объяснила, что такое буквализм и почему это распространенная ошибка. По ее словам, это ошибка перевода, которая часто базируется на межъязыковой омонимии.

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В заметке на своей странице в социальной сети Facebook, она отметила, что некоторые буквализмы укореняются в языке, превращаясь в семантические кальки. То есть, у слова, которое заимствовано из другого языка, появляется несвойственное ему значение.

Слово "потрапила" – это буквальный перевод "попала/попасть" с русского. Однако на украинском более правильно говорить "влучила".

То есть, правильный вариант фразы "ворожа ракета потрапила в ціль", будет "ворожа ракета влучила в ціль"

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