Только не говорите ''згущонка''! Как назвать сгущенное молоко на украинском одним словом

Сгущенное молоко – это известное нам еще с детства лакомство. Но большинство украинцев привыкли называть его словом "згущонка".

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Так говорить неправильно, потому что это калька с русского. Как лучше называть сгущенку на украинском, читайте в материале OBOZ.UA.

По словам автора проекта "Правильно українською" Ольги Багний, есть два варианта написания этого слова на украинском языке. Это:

"згущівка";

"згущик".

Также эксперт обращает внимание на то, что ударение во фразе "згущене молоко", согласно правописанию, приходится на первый слог:

"Обратите внимание, именно згУщене молоко, а не згущЕне, как многие говорят", – уточняет она.

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