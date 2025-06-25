Только не говорите "згущонка"! Как назвать сгущенное молоко на украинском одним словом

Анна Боклажук
Моя Школа
171
Только не говорите 'згущонка'! Как назвать сгущенное молоко на украинском одним словом

Сгущенное молоко – это известное нам еще с детства лакомство. Но большинство украинцев привыкли называть его словом "згущонка".

Видео дня

Так говорить неправильно, потому что это калька с русского. Как лучше называть сгущенку на украинском, читайте в материале OBOZ.UA.

По словам автора проекта "Правильно українською" Ольги Багний, есть два варианта написания этого слова на украинском языке. Это:

  • "згущівка";
  • "згущик".
Только не говорите ''згущонка''! Как назвать сгущенное молоко на украинском одним словом

Также эксперт обращает внимание на то, что ударение во фразе "згущене молоко", согласно правописанию, приходится на первый слог:

"Обратите внимание, именно згУщене молоко, а не згущЕне, как многие говорят", – уточняет она.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно сказать "перш за все" и "в першу чергу".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаПравописание Украиныукраинский языкОля Багний