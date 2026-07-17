Никогда не говорите 'самий кращий': что не так с этой фразой

Перед вами стоит ваш любимый человек, тот, от кого вы просто в восторге, или просто непревзойденный мастер своего дела. Какими словами вы объясните на украинском языке, что этот человек лучше всех остальных?

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Если вы скажете что-то вроде "він самий кращий", то допустите ошибку, ведь такая конструкция является калькой с русского языка. OBOZ.UA объясняет, почему мы стали так говорить. И рассказывает, как в таком случае выразиться правильно.

Итак, мы здесь имеем дело со степенями сравнения прилагательных. В украинском языке эти степени есть только у качественных прилагательных — таких, которые указывают на признак (качество) предмета и могут проявляться в большей или меньшей степени. Они отвечают на вопросы какой? какая? какое?

Степеней сравнения у таких прилагательных два — сравнительная и превосходная (вищий і найвищий ступені порівняння). Кстати, уже в названии этих степеней мы видим подсказку, как их правильно образовывать. Но скажем сразу: ни одна из этих степеней не образуется с помощью слова "самий". Эта особенность присуща русскому языку. Там эта формообразующая частица участвует в образовании превосходной степени сравнения. Её добавляют к прилагательному в сравнительной степени – самый лучший, самый маленький, самый тяжелый. Поэтому такие искажения в украинском, как "самий кращий", – это не что иное, как калькирование. Их лучше избегать.

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В украинском языке для этого используется префикс "най-", как в слове "найвищий". Если взять прилагательное "хороший", то степени сравнения от него будут образовываться так:

сравнительная – кращий;

превосходная – найкращий.

И не нужно создавать сложные сочетания с добавлением лишних слов. При необходимости префикс "най-" можно даже повторить несколько раз, если хочется особо подчеркнуть какое-то качество: "най-найкращий", "най-най-най-найулюбленіший", "най-наймиліший" и т. д.

Итак, давайте попрактикуемся в правильном образовании цепочек степеней сравнения в украинском языке:

високий – вищий – найвищий;

теплий – тепліший – найтепліший;

важкий – важчий – найважчий;

жовтий – жовтіший – найжовтіший;

короткий – коротший – найкоротший;

солодкий – солодший – найсолодший.

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