Никогда не говорите ''скурпулезний'': эту ошибку делают почти все украинцы

В украинском языке есть несколько таких слов, в правописании которых ошибку допускает чуть ли не каждый. И вопрос часто бывает среди неправильного расположения некоторых букв.

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Так происходит и со словом "скурпулезний". Поэтому филолог Александр Авраменко в своем видео-уроке на YouTube рассказал, что означает это слово и как его правильно написать или сказать.

"Мой опыт показывает, что многие люди пишут это слово с ошибкой. Обратите внимание: не сКУРПулезний, а сКРУПлезний", – говорит языковед и добавляет, что слово "скрупул" происходит из латыни, и означает маленький острый камешек, или единицу веса.

В нашем языке оно используется для обозначения того, что требует особой точности.

Ранее OBOZ.UA писал о трех наиболее распространенных ошибках при переходе на украинский язык.

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