Никогда не спрашивайте: 'Яка година?' Как правильно сказать на украинском

Когда человеку надо узнать, которое сейчас время на украинском, довольно часто можно услышать вопрос: "Яка година". Однако так говорить не правильно.

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Согласно правилам украинского правописания, вопрос "яка?" можно использовать не в контексте времени, а для характеристики, описания периода. Как же правильно определить время, читайте в материале OBOZ.UA

По словам языковедов, единственной правильной формой вопроса времени будет: "Котра година/о котрій годині?". Также важно делать ударение на втором слоге слова "котрА".

"Прежде всего, нужно запомнить, что "година" в украинском языке женского рода и является порядковым числительным, которое отвечает на вопрос "котра"", – объясняет учительница украинского языка из Киева на своей странице в Facebook.

А языковед Александр Авраменко в своем видео уроке рассказал, как правильно отвечать на вопрос "котра година?". Ведь многие украинцы используют предлог "без" – например, когда говорят "без двадцати четыре".

"Избегайте предлога "без" – его используют в русском языке. На украинском правильно ответить: "за двадцать четверта" или "двадцать хвилин до четвертої", – уточняет филолог.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно говорить на украинском: вишИванка или вышивАнка.

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