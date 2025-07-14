Никогда так не делайте: 5 ошибок, которые часто допускают абитуриенты в мотивационном письме

Репетитор украинского языка с никнеймом ukr_sol0 назвала пять ошибок, которые допускают абитуриенты при написании мотивационного письма. По ее словам, первое, что не должны игнорировать будущие студенты – это требования университета.

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В заметке в TikTok она отмечает, что абитуриенты должны обращать внимание на инструкции, которые предоставляют высшие учебные заведения. Так, педагог советует представить себя образовательным детективом и до мелочей проанализировать сайт вуза.

Кроме того, репетитор обращает внимание на падежи в "шапке" письма. Так, обращение должно быть в звательном падеже – "Кому?" – ректору, Дательный падеж. А свое нужно поставить в родовом – от кого.

"Во вступлении обращения не забудьте о кликушном падеже", – добавляет специалист.

Третья ошибка, которой допускаются поступающие, заключается в указании старого номера специальности. Так, в 2025 году вступил в силу новый перечень. Поэтому поступающим стоит "гуглить", что именно им нужно указать.

"Если раньше филология – это 0,35, то сейчас – это B11", – говорит педагог.

Также поступающим нужно указывать четкую мотивацию обучения в учебном заведении. Не прото "я хочу здесь учиться", а объяснить, почему именно это учебное заведение интересно для абитуриента, объясняет педагог.

Последним пунктом она посоветовала написать слова благодарностив мотивационном письме и быть вежливыми.

Само же письмо стоит перечитать на следующий день, отмечает специалист.

"Поблагодарите, будьте вежливы: "Спасибо за рассмотрение, спасибо за потраченное время". И в конце: "С уважением тире ваше письмо и имя в именительном падеже". И еще совет, напишите письмо сегодня, а перечитайте его завтра", – резюмировала репетиторка.

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