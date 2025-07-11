Как можно поступить в университет, если завалил НМТ

Репетитор по украинскому языку с никнеймом zno_ukr_mova_literature дала советы абитуриентам, которые не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ). По ее словам, в некоторые высшие учебные заведения можно поступить только по мотивационному письму.

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В заметке в TikTok она советует абитуриентам позвонить в деканат и узнать, принимает ли вуз студентов без результатов НМТ. Она отмечает, что в таком случае мотивационное письмо должно быть сильным, чтобы университет взял на обучение именно этого абитуриента.

"Есть множество университетов и специальностей, куда не надо НМТ. Если вы сомневаетесь, точно ли можно поступить на вашу специальность без НМТ, то лучше позвонить в деканат университета или колледжа, куда вы поступаете и уточнить можно ли поступать без НМТ, но только с мотивационным письмом. Но твое мотивационное письмо должно быть сильным и небанальным на фоне других поступающих. Чтобы университет взял на обучение именно тебя", – рассказала репетиторка.

Мотивационное письмо – это документ, который абитуриент пишет при поступлении в университет, чтобы показать свое желание учиться определенной профессии и в конкретном заведении. Он не влияет на вычисление конкурсного балла, однако помогает убедить вуз, что именно этот абитуриент больше всего заинтересован в обучении. В 2025 году при поступлении в учреждения высшего образования подача такого письма обязательна как на контракт, так и на бюджет.

Письмо может сыграть решающую роль в случае, если у двух поступающих одинаковый конкурсный балл или между ними небольшая разница. В таком случае, приемная комиссия читает документы абитуриентов и отдает предпочтение более мотивированному. Также абитуриенты могут воспользоваться лайфхаками, как написать мотивационное письмо для поступления в учреждение высшего образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как поступить в украинский вуз по упрощенной процедуре.

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