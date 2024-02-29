Никогда так не делайте: 7 самых больших родительских ошибок, разрушающих психическое здоровье детей

Эксперт по психологии и доктор философии Трейси Хатчинсон назвала 7 наибольших ошибок родителей, разрушающих психическое здоровье детей. Специалист призвала взрослых развивать эмоциональную стойкость мальчиков и девочек.

По ее словам, психически сильные дети лучше подготовлены самостоятельно решать будущие проблемы и имеют больше шансов стать успешными в дальнейшем обучении и жизни. Своими советами, как избегать ошибок в воспитании детей, Хатчинсон поделилась с CNBC.

Уменьшать чувства ребенка

Дети должны знать, что здорово выражать свои эмоции и озвучивать их. В частности, когда взрослые говорят мальчикам и девочкам фразы типа "не огорчайся из-за этого" или "ничего страшного", они посылают сообщения о том, что чувства не имеют значения и их лучше подавлять.

Если ребенок боится грозы, ему можно сказать: "Я знаю, что ты сейчас напуган" и спросить, что ему поможет чувствовать себя лучше. Таким образом, ребята учатся самостоятельно управлять эмоциями и справляться с ними.

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Всегда спасать их от неудачи

В ситуациях, когда родителям трудно наблюдать, как дети борются с трудностями и они хотят решить эти проблемы вместо них, им лучше подумать, прежде чем делать такой шаг. Например, если школьник плохо учится и взрослые пытаются рассказать ему, как делать домашнее задание, то получат обратный результат. По словам эксперта, в классе ученик не будет иметь такой помощи и ему придется выполнять все самостоятельно.

Хатчинсон уверяет, что детям нужно давать возможность совершать ошибки, чтобы они усваивали уроки. В противном случае они не смогут развивать настойчивость, необходимую для того, чтобы подняться после неудачи.

Чрезмерно баловать детей

По результатам исследований, когда дети получают от родителей все, что они хотят, то теряют такие навыки, как самодисциплина. Взрослые могут научить мальчиков и девочек самоконтролю, устанавливая четкие правила для таких вещей, как, например, выполнение домашнего задания, время перед экраном или выполнение работы по дому.

Ожидать совершенства

Вполне естественно хотеть, чтобы ребенок стремился к большим целям и был лучшим во всем, но так не бывает. Установка слишком высокой планки может привести к проблемам самооценки и уверенности в дальнейшей жизни.

Специалист советует развивать психологическую силу у подростков, чтобы они убеждались в том, что ожидания реалистичны. А в случае, если они терпят неудачу – получат опыт жизненных уроков и будут знать, как добиться успеха в следующий раз.

Убеждаться, что дети всегда чувствуют себя комфортно

Есть много вещей, из-за которых ребята могут чувствовать себя некомфортно, особенно когда это связано с чем-то новым: попробовать еду, найти друзей, заняться спортом, переехать или пойти в другую школу.

Преодоление неловких моментов поможет укрепить психические силы подростков. Специалист советует поощрять детей пробовать что-то новое, однако помогать им в начале. Как только они сделают первый шаг, то смогут понять, что это не так сложно и у них все может получиться.

Не устанавливать границы

Взрослые часто хотят, чтобы подростки сами принимали решение. Тем не менее, они должны знать, что главными остаются родители. Например, если дома действует правило ложиться в определенное время, то необходимо проверять, выполняется ли оно каждый вечер.

Психически сильные ребята имеют родителей, понимающих важность границ и последовательности. Уступки и слишком частое обсуждение правил может привести к борьбе за власть между взрослыми и ребенком.

Уход за собой

Родители должны формировать у детей привычку ухаживать за собой, показывая это на собственном примере. Так, например, в случае, если у мамы или папы был тяжелый день, придя домой они могут сказать, что хотят отдохнуть за книгой или чаем.

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