Никогда так не делайте: известная учительница раскрыла лайфхак, как не 'спалиться' на списывании

Учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец поделилась лайфхаком, что поможет ученикам, которые списывают. По ее словам, главное – не сдавать работу одновременно с тем одноклассником, у которого они списали.

Педагог советует сделать паузу между работами и свою сдать позже. В своем видео в социальной сети TikTok она объясняет, что тогда шансы, что она не заметит одинаковые ошибки, значительно возрастают.

"Никогда не сдавай работу вместе с одноклассником, если ты у него списал", – говорит в своем видео учительница и объясняет, что когда она будет проверять и увидит две работы рядом, с одинаковыми ошибками, то это увеличит подозрение, что эти два ученика друг у друга списали.

"Если же эти работы были бы далеко друг от друга, через много других работ, то я даже не заметила бы, что там одинаковые ошибки", – утверждает преподавательница.

