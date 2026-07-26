Никогда так не говорите: что не так с фразой "долоні рук" в песне Александра Пономарева
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Трудно отрицать, что песни на украинском языке звучат великолепно. За это мы можем поблагодарить эвфонию, то есть принцип благозвучности, которая достигается благодаря чередованию звуков, избеганию совпадения тяжелых согласных или гласных, и присуща нашей речи. Зато лексических, грамматических и стилистических ошибок в текстах украинских песен при этом хватает.
В качестве примера возьмем лирическую балладу Александра Пономарева "Ніколи тебе не віддам". OBOZ.UA рассказывает, какая ошибка незаметно прокралась в ее текст, почему таких ошибок стоит избегать и почему именно в песне она вполне допустима, а порой даже желательна.
Итак, в первом куплете находим строку: "Ти на долонях рук своїх мене побачила". Этим лирический герой композиции рассказывает нам о любви, которую послала ему сама судьба. А автор текста прибегает к плеоназму. В лингвистике так называют избыточность средств для передачи лексического или грамматического содержания высказывания. Конкретно в этой строке плеоназмом является словосочетание "долоні рук". Ладони бывают только на руках, а значит, в повседневной речи достаточно сказать просто "ти побачила на долонях" – все поймут, что речь идет именно об этой части тела, уточнять не придется.
Рассмотрим ещё несколько примеров распространенных плеоназмов:
народний фольклор –фольклор сам по себе является народным творчеством, профессиональным он не бывает;
бурхливі овації – существительным "овация" называют именно бурные аплодисменты, а вялое хлопанье в ладоши овациями никто не назовет;
вільна вакансія – вакансией называется именно свободная, никем не занятая должность в компании или на предприятии;
внутрішній інтер’єр – существительное здесь происходит от французского слова interieur, которое переводится как "внутренний"; а если вам нужен "внешний интерьер", то он называется "екстер'єр".
Но действительно ли использование словосочетания "долоні рук" в песне Александра Пономарева является ошибкой? На самом деле, нет. Плеоназмы в поэзии довольно часто служат приемом, позволяющим выдержать ритм стихотворной строки, как в этой песне, или усилить эмоциональный эффект от высказывания. Например, Тарас Шевченко писал: "Було видно, було чути, як реве ревучий". Это самый настоящий плеоназм, ведь с точки зрения логики речи нет необходимости уточнять, что "ревучий" занимается именно тем, что "реве". Однако в этой строке такое сочетание усиливает метафору стихийной мощи Днепра.
Кстати, похожий на "долоні рук" плеоназм "зіниця ока" в украинском языке является фразеологизмом. Он означает нечто чрезвычайно ценное и сам по себе представляет собой поэтическое высказывание, проявление высокого стиля речи.
Впрочем, в поэзии бывают и ошибки, которые не несут в себе смысловой нагрузки. Например, ранее OBOZ.UA рассказывал, какую ошибку допустила певица LELÉKA в песне Ridnym.
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