Никогда так не говорите: что не так с фразой 'долоні рук' в песне Александра Пономарева

Трудно отрицать, что песни на украинском языке звучат великолепно. За это мы можем поблагодарить эвфонию, то есть принцип благозвучности, которая достигается благодаря чередованию звуков, избеганию совпадения тяжелых согласных или гласных, и присуща нашей речи. Зато лексических, грамматических и стилистических ошибок в текстах украинских песен при этом хватает.

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В качестве примера возьмем лирическую балладу Александра Пономарева "Ніколи тебе не віддам". OBOZ.UA рассказывает, какая ошибка незаметно прокралась в ее текст, почему таких ошибок стоит избегать и почему именно в песне она вполне допустима, а порой даже желательна.

Итак, в первом куплете находим строку: "Ти на долонях рук своїх мене побачила". Этим лирический герой композиции рассказывает нам о любви, которую послала ему сама судьба. А автор текста прибегает к плеоназму. В лингвистике так называют избыточность средств для передачи лексического или грамматического содержания высказывания. Конкретно в этой строке плеоназмом является словосочетание "долоні рук". Ладони бывают только на руках, а значит, в повседневной речи достаточно сказать просто "ти побачила на долонях" – все поймут, что речь идет именно об этой части тела, уточнять не придется.

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Рассмотрим ещё несколько примеров распространенных плеоназмов:

народний фольклор –фольклор сам по себе является народным творчеством, профессиональным он не бывает;

бурхливі овації – существительным "овация" называют именно бурные аплодисменты, а вялое хлопанье в ладоши овациями никто не назовет;

вільна вакансія – вакансией называется именно свободная, никем не занятая должность в компании или на предприятии;

внутрішній інтер’єр – существительное здесь происходит от французского слова interieur, которое переводится как "внутренний"; а если вам нужен "внешний интерьер", то он называется "екстер'єр".

Но действительно ли использование словосочетания "долоні рук" в песне Александра Пономарева является ошибкой? На самом деле, нет. Плеоназмы в поэзии довольно часто служат приемом, позволяющим выдержать ритм стихотворной строки, как в этой песне, или усилить эмоциональный эффект от высказывания. Например, Тарас Шевченко писал: "Було видно, було чути, як реве ревучий". Это самый настоящий плеоназм, ведь с точки зрения логики речи нет необходимости уточнять, что "ревучий" занимается именно тем, что "реве". Однако в этой строке такое сочетание усиливает метафору стихийной мощи Днепра.

Кстати, похожий на "долоні рук" плеоназм "зіниця ока" в украинском языке является фразеологизмом. Он означает нечто чрезвычайно ценное и сам по себе представляет собой поэтическое высказывание, проявление высокого стиля речи.

Впрочем, в поэзии бывают и ошибки, которые не несут в себе смысловой нагрузки. Например, ранее OBOZ.UA рассказывал, какую ошибку допустила певица LELÉKA в песне Ridnym.

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