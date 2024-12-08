Никогда так не поступайте. 5 ошибок учителей, которые могут испортить отношения с учащимися

От того, как учитель поставит себя с новыми учениками в течение первого времени обучения, будет зависеть, как будет происходить их взаимодействие в дальнейшем. Для того, чтобы наладить связь со школьниками и сохранить авторитет, педагогам следует избегать некоторых ошибок.

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Например, учителям, имеющим небольшую разницу в возрасте со старшеклассникам, следует не забывать, что они все же пришли учить, а не общаться как с товарищами. Всеосвіта собрала 5 ошибок педагогов, которые могут испортить отношения с учениками.

Проводить урок исключительно по плану

Обычно учителя планируют проведение урока и готовятся к нему заранее. Однако нередко приходится изменять формат и этапы обучения, учитывая восприятие школьниками материала. Кроме того, есть приемы, хорошо подходят одним детям, однако не срабатывают в других классах. Также на усвоение знаний влияет не только уровень подготовки учеников, но и то, насколько они устали, какое у них эмоциональное состояние.

Ведет себя как "парень-друзья"

Эту ошибку нередко могут допускать молодые учителя, ведь стремятся свести к минимуму дистанцию. Педагоги пытаются использовать подростковый жаргон и обсуждение тем, никак не касающихся урока. Несмотря на это, молодым специалистам легче найти общий язык и выстроить доверительные отношения, однако в общении должна сохраняться дистанция "учитель – ученик". В противном случае, школьники не будут воспринимать педагога как взрослого, что может стать препятствием в соблюдении дисциплины на уроках.

Сравнивать детей с другими

Нередко учителя могут приводить в пример кого-то из детей, имеющих лучшие успехи в учебе. Однако именно такие замечания провоцируют возникновение чувства скрытой агрессии. Именно поэтому сравнивать нужно школьника самим с собой, обращая внимание на его достижения. В случаях, когда нужно кого-нибудь поссорить, следует анализировать конкретный поступок, а не оценивать личность ребенка.

Систематически опаздывать и заниматься на уроке посторонними делами

Если педагог позволяет себе на уроке разговаривать по телефону, сидеть в соцсетях или общаться в мессенджерах, то такое же поведение могут повторять и школьники. Учителям следует избегать двойных стандартов, что то, что можно педагогу, запрещено школьнику. Собственный пример – наиболее действенный способ показать приоритеты, уважать работу и время других.

Бояться сложных вопросов и не признавать ошибки

Нередко молодые специалисты боятся выглядеть в глазах детей некомпетентными, поэтому смущаются перед сложными вопросами и чувствуют себя еще хуже, если допустили ошибку, на которую обратили внимание школьники. Когда учителя необдуманно пытаются ответить или уклоняются вообще от ответа, это подрывает их авторитет.

Так что когда педагог допускает ошибку, не стоит бояться признаться в ней, ведь дети оценят искренность. Кроме того, они на примере увидят, что ошибаться не стыдно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что опытные педагоги дали три ключевых совета начинающим учителям, как наладить взаимоотношения с учениками.

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