Опытные педагоги дали три ключевых совета начинающим учителям, как наладить взаимоотношения с учениками

Учителям, которые только начинают свою карьеру в образовании, в первую очередь стоит сосредоточиться на установлении основных правил в классе в течение первой недели обучения. По мере того, как учитель выстраивает отношения с учениками, их родителями и коллегами-педагогами, он начнет лучше понимать, что наиболее эффективно при управлении классом.

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Опытные педагоги из Флориды Вильма Эрнандес, учитель 1-го класса, и Энн Чикале, учитель 6-го класса, поделились советами для начинающих учителей о том, как развивать отношения с учениками в течение первого года обучения.

Они говорят, что для учителя важно быть твердым и контролирующим, однако при этом стоит быть другом и доверенным лицом для своих учеников. Уважение к ученикам сделает их повседневную жизнь в классе более счастливой, и они смогут сосредоточиться на успеваемости.

Установите ожидания от класса заранее. Прямо с первого дня работы в новом классе установите и объясните правила для детей. Проведите время с другими учителями, чтобы они рассказал о своих приемах и почувствуйте, какие из них вы также могли бы реализовать. Дайте ученикам понять, что эти ожидания направлены на их собственный успех.

"Самое главное — установить ожидания в начале года и быть последовательным. Ученики знают, что я твердая, потому что я забочусь об их интересах. Они знают, что я хочу, чтобы они преуспели", – говорит Чикале.

Используйте систему наблюдения и вознаграждения. Наличие системы наблюдения и вознаграждения за хорошее поведение учит школьников личной ответственности. Каждый ученик может отслеживать свое поведение, что учит их помнить о своих действиях.

"В своем классе я использую трекер персонажей. У каждого ученика есть своя собственная карточка персонажа, и они получают положительные баллы, когда проявляют одну из черт характера. Они могут получать награды в конце каждой четверти в зависимости от своего поведения", – отметила педагог.

Уведомление родителей о поведении их детей также даст школьнику более полную картину того, как его действия могут повлиять на жизнь других учеников.

"Ведение журнала поведения помогло ученикам самостоятельно оценить свое поведение. Мы создаем журнал поведения вместе с классом. Все это обсуждается во время Дня открытых дверей с родителями. После каждой четверти ученики начинают с нуля, с чистого листа", – рассказала Эрнандес.

Укрепляйте доверие и ведите список целей. Когда между учителями и их учениками выстраивается доверие, все достигают успеха. Дети реагируют лучше, когда видят, что вы в них уверены. Это также облегчает процесс обучения и поддержания дисциплины в классе, особенно для учителей первого года обучения.

"Моя цель всегда — мотивировать учеников делать все возможное. Устанавливать высокие ожидания для учеников и давать им знать, что я знаю, что они могут добиться успеха", – говорит Чикале.

"Я считаю, что обеспечение учеников безопасной, теплой и заботливой обстановкой является ключом к успешному учебному году. Никогда не бойтесь говорить своим ученикам, что вы их любите; это имеет большое значение. Кроме того, худшее, что вы можете сказать ученику, – это то, что он вас разочаровал", – сказала Эрнандес

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