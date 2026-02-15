'Никому не надо доказывать, что вы молодец'. Учительница обратилась к коллегам, которые паникуют из-за сертификации 2026

Учительница английского языка Вита Споран обратилась к коллегам, которые паникуют из-за прохождения сертификации в 2026 году. Педагог отмечает, что школьным преподавателям нужно настроиться на то, что именно они нужны образованию, а не образование и требования необходимы педагогам, чтобы доказать, что они молодцы.

В заметке в TikTok Споран призвала педагогов при любых условиях сделать себе подарок – пройдут они независимое оценивание или нет. По ее словам, если кто-то из коллег или руководства разочаровался в учителях из-за того, что они не сдали сертификацию, то стоит им напомнить, что это лишь их ожидания.

Таким образом Споран отреагировала на сообщение коллеги, которая поделилась, что уволится из школы, если не пройдет тестирование.

"Коллега сказала, что она уволится из школы, если она не пройдет сертификацию. Если вы подались на сертификацию, откройте блокнотик, запишите: "Если я пройду, я себе подарю сумочку, духи, новое платье и пойду с друзьями на суши где-то куда-то. Если я не пройду, я себе куплю духи, сумочку, туфли". Но главное, чтобы прошли или не прошли – это не отличалось по стоимости. Сделайте себе подарок в любом случае, потому что в любом случае вы молодец", – сказала педагог.

"Эти средства, которые вы будете получать в доплате, вы их заработаете дополнительно и эти мысли ваши: "Если уволюсь из школы" пусть вас оставляют. А если кто-то из коллег или из руководства разочаровался, можете сказать: "Вы слишком много обо мне думали. Даже я о себе и сертификации так много не думала, как вы обо мне. Поэтому ваши разочарования – это только ваши проблемы". Коллеги, настраивайтесь на то, что вы нужны этому образованию, а не образование и требования нужны вам, для того, чтобы доказать вам, что вы молодец. Вы уже и так молодец", – добавила она.

В комментариях некоторые из педагогов говорили, что сертификация не стоит прохождения, ведь отнимает много времени и нервов. В то же время, те, кто ее сдавал, делились, что самое главное – это попробовать свои возможности и даже если они не пройдут оценивание, то у них никто ничего не заберет.

"Это того не стоит. Сертификация это полная ерунда!"

"Я тоже волновалась. А коллега утешила: "Если не пройдешь, то "советы" корову не заберут!"

"Не прошла сертификации – жива. Живу дальше. Главное, попробовала свои возможности".

