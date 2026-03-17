'Никто из детей это все равно не будет помнить' В сети возникла дискуссия из-за празднования выпускного в детсадах

Украинцы устроили дискуссию из-за празднования выпускного в детском саду. В частности, одна из мам рассказала, что родители решили провести торжества в дорогом ресторане и она единственная, кто не пойдет, ведь не может заплатить указанную сумму.

Видео дня

В заметке в Threads мама девочки с никнеймом lystopad48 указала, что собрала денег ребенку на платье, тогда как подобные празднования не входят в ее планы. Она также добавила, что из-за таких мероприятий чувствует себя "человеком второго сорта", ведь не имеет возможности себе это позволить.

"Выпускной в саду, родители решают праздновать в довольно дорогом ресторане. И по ходу, я единственная, кто не пойдет, потому что у меня два человека с инвалидностью в семье: муж в результате войны и старший сын имеет аутизм. И я просто не могу себе позволить сумму, которую назвали. Я собрала средств ребенку на платье и еще держу на школу, эти гуляния в мои финансовые планы не входят. Проголосовала молча, что в ресторан не идем. Еще и потеряла подработку перед новым годом. Чувствую себя человеком второго сорта сейчас", – написала женщина.

В комментариях под сообщением пользователи сети поддержали маму. Они отмечали, что подобные празднования делят детей на разные категории. Кроме того, по их мнению, через некоторое время дети уже не вспомнят, с кем именно они посещали садик, поэтому такие мероприятия родители организуют скорее для себя. Также украинцы указывали, что для выпускников группы достаточно будет праздника в саду со сладким столом.

"Эти странные родители преследуют именно такую цель – поделить детей и родителей на сорта своими гуляниями, платьями и прическами с макияжем".

"В садике должен быть праздник, куда ребенок сможет одеть праздничный наряд и зафиксировать факт окончания определенного этапа детства. А все гуляния – это уже второстепенное. Дети этого в большинстве случаев не запомнят, и детей, с которыми ходили в садик тоже".

"Хорошо, что имеете собственное мнение! Я также не ходила на выпускные своих детей, ни на один! Первый раз, когда собирали каждый месяц большие суммы, чтобы легче было оплатить выпуск и все принадлежности, то как ни как сдавала, но когда в самом конце объявили что еще надо собрать на алкоголь, тоже немало, то я уже отказалась даже из протеста, потому что я столько не выпью! Потом уже не ходила ни на один и даже не жалею, это праздник для детей, а не взрослых!"

"Эти празднования родители придумывают для себя. Мой старший сын в 4 классе и уже половины детей из садика даже не помнит как зовут. А когда какие там были празднования тем более. Для детей праздник – это торжественная часть. Хотя из этого родители порой делают цирк. Я вообще не понимаю этой идеи праздновать выпуск с людьми, которых ты даже не знаешь. Потому что по факту видимся только на праздники и когда приводишь-забираешь ребенка. Поэтому мне кажется вы все правильно решили".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!