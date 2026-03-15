'Только что крепко уснули – подъем!' Украинка удивила видео из детского сада в Германии, где дневной сон длится 40 минут

Украинка Анастасия Черешенка, которая сейчас проживает в Германии, рассказала, как происходит тихий час в детском саду, где она работает. Так, в частности, в час дня дети поднимаются в большую комнату, где на полу размещены небольшие матрасы.

В помещении для сна малыши переодеваются и читают сказки, через двадцать минут часть из них засыпает, другие же продолжают заниматься своими делами. Однако уже в 13:40 все должны проснуться и одеваться. Об этом Черешенка рассказала в заметке в Instagram. Она удивилась, что у мальчиков и девочек только 40 минут на то, что поспать.

"Я была поражена абсолютно. Первый час они поднимаются наверх в большую комнату, там на полу лежат матрасики, они переодеваются, сбрасывают рядом свои вещи и читают сказку. Минут 10-15 они конечно крутятся, где-то до 13:20. Половина детей спит, половина нет. И тут – 13:40 подъем, все встаем, одеваемся. Только дети заснули, они поспали 20 минут, кто-то полчаса поспал, а большинство вообще не спало. Сбрасывают их с тех матрасов, переодевают в одежду, и все, такой сон. Я думала дети хотя бы час поспят, вообще думала два часа", – поделилась женщина.

В комментариях под заметкой пользователи сети делились опытом пребывания своих детей в детском саду. В частности, некоторые указывали, что есть учебные заведения, где дети не спят вообще, особенно после 2,5 лет. В то же время, кто-то отмечал, что в определенных регионах это считается нарушением защиты, а на сон предусмотрено два часа.

"В нашем саду не спят вообще. Малый приходит домой обедает и сразу в кровать и засыпает... Спит 2 часа иногда и 3, но вот так будить когда организм ребенка набирает отдыха как по мне это ужас! У нас на прогулке в садике дети могут в лужу садиться руками, мокрый песок мять и руками перемешивать в лужах, и для них это нормально – для воспитателей имею в виду".

"Это не везде в Германии так, это кстати считается здесь нарушением (если взять защиту ребенка в Германии) и детей не нужно будить, это нужно обсуждать во время встреч и менять".

"После 2,5 лет детей могут даже не вести в такую комнату, потому что они "не успевают уснуть".

