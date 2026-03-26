Никто не будет сидеть с ноутбуком на Бали до 00:00: Инна Мирошниченко объяснила, почему разрешила детям месяц прогуливать школу

Украинский блогер и многодетная мама Инна Мирошниченко позволила своим детям месяц пропустить обучение из-за семейного путешествия на Бали. В школе предусмотрено дистанционное образование, однако из-за разницы во времени, детям пришлось бы сидеть за ноутбуками в 12 часов ночи, поэтому они отказались от такой идеи.

Учебное заведение предложило, чтобы дети получали задание на неделю вперед и каждую пятницу его сдавали учителям. Однако, по словам мамы, и этот план провалился. В видео на собственном канале в YouTube-канале она поделилась, что ей сложно учить, ведь это требует много ресурса и терпения. Для нее гораздо важнее сохранять эмоциональный комфорт и безопасность в общении с детьми.

"В нашей школе предусмотрено дистанционное образование, но они же учатся по Киеву с 9 утра и до 6 вечера. Учитывая разницу во времени, дети же не будут сидеть за ноутбуками до 12 ночи. Нам предложили, что будут давать задания на неделю вперед и мы будем их делать, а по пятницам созваниваться и обсуждать, что получилось, что не получилось. Этот план провалился сразу же. Я не умею учиться со своими детьми. Для меня сохранять эмоциональный комфорт в общении с ними в приоритете", – рассказала Мирошниченко.

Она объяснила, что не имеет педагогических навыков для обучения четырех детей, к тому же один из которых имеет особые образовательные потребности. Именно поэтому она приняла для себя решение, что они могут пропустить обучение. В процессе рассказа Мірошниченко поделилась собственным опытом, когда также несколько месяцев не посещала уроки, ведь попала в больницу. По ее словам, самое сложное было не догонять программу, а реакция окружающих на пропуски.

"Мне было очень трудно, но не догонять потом программу, а чувствовать это давление, когда моя семья, мои одноклассники, школа говорили: "Ой, ну что же это будет, Господи, она же на отлично училась, она же отличница на медали, она пропустит. Что же это будет?" У меня тогда складывалось впечатление, что не так важно, что меня спасли в больнице, как то, что я могу допустить обучение. Это несопоставимо", – добавляет блогер.

Она отметила, что они приехали отдыхать, поэтому если сама не работает, почему это должны делать дети.

