Никто не говорит об оценках, не давит, не сравнивает: мама школьника поразила видео о родительском собрании в Японии

Мама школьника Рену Госвами рассказала, как проходят родительские собрания в школе Японии. Она поделилась, что встреча происходит в индивидуальном порядке, поэтому при посторонних никто не будет обсуждать ребенка.

В заметке в Instagram женщина рассказывает, что во время общения с учителем внимание акцентируется на поведении ученика в классе, то, о чем он говорит, с кем дружит из сверстников и чувствует ли себя счастливым. Мама мальчика подчеркнула, что педагог не говорит об оценках и не сравнивает с другими школьниками.

"Дети ушли из школы, ею пользовались весь день, но она такая чистая. Когда мы пришли, учитель ждал нас, потому что уже было наше время. Мы пришли вовремя, а родителей не было. Здесь происходят индивидуальные встречи. Это не так, что несколько родителей будут стоять вокруг и обсуждать вашего ребенка, нет. Это была очень личная встреча и на ней не обсуждались ни экзамены, ни оценки, ни соревнования, ни сравнения, ни давление. Знаете ли вы кто друзья вашего ребенка? Было обсуждение того, как он с ними общается, какое его поведение, о чем он говорит в классе, как он ведет себя и счастлив ли он или нет", – поделилась Госвами.

Когда родители вышли из класса, то там были выставлены рисунки, которые дети делали в школе. Женщина отметила, что учителя – это люди в жизни ребенка, с которыми он проводит пять-шесть часов в день. Поэтому выводы педагогов могут стать очень полезными для родителей.

OBOZ.UA также рассказывал, как проходят родительские собрания в Великобритании. Как правило, они проходят примерно дважды в год, после итогового оценивания или адаптационного периода (например, когда дети переходят на следующее звено образования). Кроме того, встречи могут проходить как онлайн, так и в помещении школы. В каждом заведении есть программа, в которой регистрируются событие и учителя, а родители выбирают удобное время, обычно 5-10 минут для общения с конкретным педагогом.

Период встреч длится от конца последнего урока примерно с 15:15 до 19:00. Таким образом, работающие родители выбирают удобное время и не тратят его, чтобы стоять в очереди. Разговор обычно посвящается индивидуальному прогрессу учеников.

В младшей школе учитель может показывать рабочие тетради, демонстрировать, как ученик работает в классе и давать рекомендации по улучшению успеваемости. Также пообщаться с педагогом и узнать об успехах ребенка можно в специальном мобильном приложении, ведь в британских школах нет родительских чатов в мессенджерах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как проходят родительские собрания в школах Нидерландов, где на встречах с родителями никто никого не ругает, обсуждаются сильные стороны ребенка и что можно улучшить.

