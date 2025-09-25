''Никто не заставлял нас бежать в церковь или целовать иконы''. В сети разгорелась новая дискуссия из-за уроков христианской этики в школе

В социальной сети Тhreads разгорелась очередная дискуссия из-за уроков христианской этики в школе. Украинка Анастасия Дидоренко удивлена тому, что некоторые люди считают этот предмет неуместный для детей в обучении.

Она отмечает в заметке, что урок, где детям рассказывают о различных религиях, правилах поведения и этики не вредит школьникам. По словам Дидоренко, она сама изучала эту дисциплину в школе и никто не заставлял учеников "бежать в церковь или целовать иконы".

"Мне странно читать, как некоторые люди пишут, что уроки христианской этики – это "дно". Дно – это детский алкоголизм. Дно – это когда дети к*туют и в*ивают животных. Дно – это когда подростки забивают других детей. Вот это – дно. А уроки, где детям рассказывают о разных религиях, правилах поведения и этики, – совсем не дно. У меня в школе был такой предмет, и, представьте себе, никто не заставлял нас бежать в церковь или целовать иконы", – написала Дидоренко.

В то же время украинцы по-разному отреагировали на взгляды женщины. Так, они указали, что не всем нужен этот предмет, а если кто-то хочет, чтобы дети были осведомлены в этом, то родителям стоит отдать школьников в воскресную школу.

"У нас светское государство и церковь должна быть отделена от учебного заведения. Если вам так хочется – идите в воскресную школу, а не пихайте религию всем, кому она не нужна".

"Уроки "христианской" этики. То есть, вы даже не предполагаете, что ребенок может быть не христианином? Это неуважение к детям. Такие уроки, если и имеют место в школе, то должны быть на добровольных началах, а не принудительные для всех".

"У меня была христианская этика. Нам рассказывали только о христианстве. О различных религиях и правилах поведения (это просто этика) речь не шла".

Однако не все согласны с подобными взглядами и считают, что в нынешнее время такой предмет будет совсем не лишним.

"Я в шоке реально. Это прекрасный предмет, который дает только добро, люди, вас должны были бы другие вещи так сильно возмущался. Учителя в школе об***ают детей, устаревший формат школьной программы, во многих школах нет оборудования. Уу и вишенка на торте как говорится – в стране вообще война и дети в укрытии половину занятий проводят. А единственное что всех смущает – это христианская этика".

"Мне очень нравились уроки христианской этики, прям любимые, все было очень хорошо. Больше всего почему-то запомнилось, что нельзя ломать веток просто так, потому что они живые. Был в классе Свидетель Иеговы то он просто ничего не делал".

"И знаете, что дети сейчас это в основном цветочки. С которыми носятся, как с писаной торбой. Не нравится ребенку христианская этика, так родители сделают все, чтобы такого урока даже в школе не было. Все для детей. И откуда же потом берется неуважение, пренебрежение, игнорирование тех же родителей на старости лет?"

