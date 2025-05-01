Низкие стипендии, бюрократия и большая нагрузка: научный работник назвал проблемы аспирантуры в Украине и предложил выход

Ученый Ростислав Панчук считает, что аспирантура в Украине становится непривлекательной для талантов и превратилась в малоэффективную систему имитации научных исследований. Таким образом, теряются молодые кадры, отсутствуют прорывные разработки, а ключевые научные отрасли устаревают.

Видео дня

Кроме того, студенты, которые получают образование по третьей степени, имеют низкие стипендии, большую нагрузку, нехватку финансирования и чрезмерную бюрократию. В этой связи, аспирантура стала привлекать уклонистов, а не тех, кто хочет заниматься наукой. Об этом Панчук написал в статье Зеркалу недели.

Ученый предложил выход, как реформировать аспирантуру. Первое, что следует сделать, по его мнению, это перейти к проектному финансированию, чтобы ученые закладывали в грантовую заявку стипендию для соискателя образования третьего уровня.

Далее должно состояться упрощение образовательных программ в пользу увеличения времени исследования. Панчук отмечает, что сейчас на исследования аспиранты имеют около года со всего времени обучения. Также, по его мнению, следует восстановить крупные ученые советы для прозрачности защиты диссертаций. Кроме того, должны создаться условия для реальной конкуренции среди молодых исследователей.

"Вместо того, чтобы государство ежегодно автоматически выделяло бюджетные места на аспирантуру (независимо от реальной потребности и качества кандидатов), предлагается перейти на проектную грантовую систему. В этой системе места для аспирантов привязываются к научным грантам, получающим учреждения или научные группы через честные конкурсы (например, МОН или НФДУ). Это повышает конкуренцию среди выпускников в аспирантуру, поскольку количество доступных мест ограничено, а также мотивирует выбирать аспирантуру ради реальной научной работы, а не для формальности или отсрочки от мобилизации", – объясняет Панчук.

Он подчеркивает, что сейчас аспирантура напоминает пережиток прошлого, так что если не ввести изменения, Украина рискует потерять научный потенциал.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что количество бюджетных мест в аспирантуре в 2025 году существенно снизится.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!