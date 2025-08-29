НМТ-2025: названа область Украины, которая стала лидером по количеству 200-бальников

Львовская область стала первой в Украине по количеству выпускников школ, получивших максимальные 200 баллов по одному предмету на национальном мультипредметном тесте в 2025 году. Таких поступающих в регионе 354. Кроме того, еще 39 учеников имеют 200 баллов по двум предметам и 5 – по трем.

Об этом сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий. Также школьники привезли с международных олимпиад по физике, химии, астрономии и экономике одну золотую награду, четыре серебряные и одну бронзовую.

Те, кто достиг наивысших результатов, получат награды и премии из областного бюджета, отметил Козицкий.

"Спасибо ученикам, учителям и родителям за совместный упорный труд. Глядя на десятки этих светлых, вдохновенных лиц, в очередной раз убеждаешься: у нашего государства есть будущее. Надеюсь, эта молодежь получит все возможности, чтобы реализоваться в родном государстве", – написал чиновник.

