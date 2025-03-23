НМТ-2025: расширен перечень городов для сдачи теста за границей

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) расширил перечень городов за рубежом, где украинские выпускники смогут сдать Национальный мультипредметный тест-2025 (НМТ). В этом году стали доступны еще город Чикаго в Соединенных Штатах Америки и Стамбул в Турции.

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В этих городах заработают временные экзаменационные комиссии. Об этом сообщили на сайте учреждения.

В УЦОКО уточнили, что ВЭЦ в Чикаго будет работать для проведения дополнительной сессии НМТ.

Там также отметили, что есть ограничения на количество мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. При исчерпании мест в определенном населенном пункте оно станет недоступным для выбора в сервисе регистрации.

Уже нет свободных мест для прохождения НМТ в Вене (Австрия), Дюссельдорфе, Кельне (Германия), Люблине (Польша), Бухаресте (Румыния) и Праге (Чехия).

В целом центры для проведения вступительных экзаменов на бакалаврат для украинской молодежи, которая находится за границей, планируется организовать в 54 городах 32 стран.

Ранее стало известно, что в список городов за границей для регистрации на НМТ добавили Вену (Австрия), Познань, Катовице и Гданьск (Польша), Братиславу (Словакия), Амстердам и Гаагу (Нидерланды), а также Марибор (Словения).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что МОН защищает высокотехнологичными средствами систему электронного тестирования НМТ от внешних вмешательств и списывания. Во время тестирования работает команда специалистов, которая следит за безопасностью на НМТ, поэтому списать будет очень сложно.

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