'НМТ на четыре предмета? Это издевательство над детьми': Винницкий заявил о 'классном результате' эксперимента с грантом на обучение

В Министерстве образования и науки высоко оценили результаты эксперимента по внедрению государственных грантов на обучение поступающих, зачисленных на контракт. Возможностью софинансирования стоимости обучения за счет государственных грантов в 2024 году воспользовались более 14 тысяч первокурсников.

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В ведомстве рассчитывали, что это количество составит 16 тысяч. Об этом в интервью LB.ua сказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

"Уход от черно-белой системы бюджетник – контрактник и введение третьего механизма софинансирования, когда государство частично покрывает стоимость обучения, сработало классно. Его восприняли, в том числе и родители, что важно", – отметил чиновник.

Винницкий добавил, что даже в условиях российского полномасштабного вторжения МОН пытается повысить качество высшего образования. Поэтому выпускники сдают четыре предмета на НМТ.

По его словам, в этом году на бюджет в высшие учебные заведения приняли 68 тысяч студентов, в то же время в колледжи поступили 65 тысяч студентов (в прошлом году было 36 тысяч).

"Есть один интересный момент. Речь идет о поступающих в колледжи, которых в этом году стало 65 тысяч, а было 36 тысяч. Мы держим планку для поступления. Сколько я такого слышу: "Как вы можете в военное положение делать НМТ на четыре предмета? Это издевательство над детьми". Но он нам нужен, чтобы высшее образование было действительно выше. Следовательно, выпускники, не получившие проходных баллов с НМТ, пошли в колледжи", – рассказал представитель МОН.

"Эта цифра поступающих в колледжи меня радует, как ни странно. Это значит, что наш фильтр на входе сработал правильно. Но в то же время очень важно обеспечивать качественную альтернативу", – добавил Винницкий.

Государственный грант на получение высшего образования – денежная помощь, предоставляемая государством для получения выпускником высшего образования по контракту. Помощь можно использовать только для оплаты за обучение в учебном заведении.

Поступающие могут получить грант в размере 15 тысяч гривен в год или 25 тысяч. Размер зависит от результатов национального мультипредметного теста.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в парламенте уточнили, что в Украине не планируют отменять систему государственного заказа на получение высшего образования. Государство проводило пилотный проект по грантовой системе. Планируется, что эти две системы будут существовать параллельно.

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