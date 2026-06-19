НМТ станет многоуровневым: МОН готовит масштабную реформу оценивания выпускников с 2030 года

Министерство образования и науки Украины (МОН) планирует изменить национальный мультипредметный тест (НМТ) с 2030 года. Так, выпускники школ будут сдавать экзамен на базовом и углубленном уровнях, в зависимости от профиля обучения. Пилотный проект ожидается в 2029 году.

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Об этом сообщил генеральный директор директората школьного образования МОН Игорь Хворостяный, сообщает Вчися.Медіа. По словам чиновника, внедрение нового Государственного стандарта образования автоматически требует пересмотра итоговых экзаменов.

"Не может не быть изменений в итоговой аттестации. Мы апробируем новый государственный стандарт. Задания, составленные по старому стандарту, не могут применяться к новому", – отметил Хворостяный.

Профильная школа предполагает, что старшеклассники будут изучать часть предметов на углубленном уровне, а часть – на базовом. Именно поэтому единое оценивание для всех больше не будет соответствовать логике обучения. Кроме того, новая модель НМТ должна помочь сократить обращение выпускников к репетиторству. Сейчас абитуриенты часто сосредотачиваются только на предметах, которые сдают на экзамене, а остальные отходят на второй план. Тогда как профильное обучение позволит выпускникам готовиться к предметам, которые будут на экзамене, без необходимости искать дополнительные способы подготовки.

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Этот подход должен учитывать индивидуальную образовательную траекторию школьников и соответствовать принципам профильного образования, которое начнет реализовываться в Украине с 2027 года. В то же время окончательная модель оценивания еще формируется.

Первые выпускники профильной школы будут сдавать пилотное итоговое тестирование в 2029 году. Хворостяный подчеркнул, что до того времени формат еще может меняться, ведь его будут тестировать в различных типах учебных заведений. Результаты этих апробаций должны определить окончательный вид будущего внешнего оценивания для выпускников профильной школы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Ликарчук резко раскритиковал школы за хвастовство 200-балльниками на НМТ.

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