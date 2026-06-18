'Или трусы наденьте, или крестик снимите'. Ликарчук резко раскритиковал школы за хвастовство 200-балльниками на НМТ

Бывший руководитель Украинского центра оценки качества образования Игорь Ликарчук раскритиковал школы и лицеи, которые хвастаются выпускниками, набравшими 200 баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ). В частности, он обращает внимание на то, что ни одно из учебных заведений не сообщает, сколько выпускников не преодолели порог "сдал/не сдал" и имеют ли они общий результат ниже 130 баллов.

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Об этом Ликарчук написал в посте в Facebook. По его словам, также неизвестно, сколько 200-балльников готовились с репетиторами. "Так что вы, господа, как советует старый еврейский анекдот: "Или трусы наденьте, или крестик снимите", – отметил образовательный эксперт.

Напомним, в прошлом году Ликарчук также критиковал учителей и руководителей школ, которые хвастались выпускниками, набравшими по 200 баллов на НМТ. Он подчеркивал, что никто из педагогов не упоминает о роли репетиторов в получении высоких результатов на экзамене. Эксперт в области образования отмечал, что уровень, качество образования и работа учителей не определяются баллами, которые выпускники получают на НМТ. Однако учителя этого не понимают.

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По словам бывшего чиновника, к сдаче экзамена почти 90% его участников готовятся с репетиторами за деньги. А этими репетиторами часто становятся сами учителя, которые обучают детей в школе. Кроме того, он упомянул и родителей, которые вынуждены платить деньги за то, чтобы учеников готовили к выпускному экзамену.

Кроме того, Ликарчук призвал директоров и учителей критически оценить рейтинг школ по результатам НМТ. Бывший чиновник шокирован количеством педагогов, которые радуются местам в списке, ведь они влияют на формирование мышления у школьников. Он пояснил, что нельзя сравнивать частное учебное заведение и огромный лицей. Так, например, в первом НМТ сдавали пять учеников, которые получали индивидуальные занятия и работали с мотивированными учителями, а во втором экзамен сдавали 50 школьников. Кроме того, не учитываются и условия подготовки, когда одни дети занимаются с репетиторами, а другие нет.

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