'Если бы выпускники увидели ВНО 2018 года, они бы вызвали скорую'. Одно из самых простых заданий по математике на НМТ 2026 вызвало дискуссию в сети

Одно из заданий по математике на национальном мультипредметном тесте (НМТ) 2026 года вызвало дискуссию в сети. Репетитор по этому предмету Алиса представила простые задания, которые абитуриенты должны будут решить на экзамене. В частности, им нужно найти корень уравнения.

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В посте в Threads она отметила, что подобные примеры – одни из самых простых на экзамене, которые необходимо было решить детям. Педагог также подчеркнула, что эти вопросы довольно простые, однако если ребенок не может справиться со стрессом в незнакомых условиях, то такое задание легко провалить. "

"Кроме таких простых есть еще более сложные, конечно, с геометрическими фигурами, логарифмами и т. д. Но часть детей психологически не готова к экзаменам, а часть не училась по разным причинам и просто нажимает наугад, поэтому получается то, что получается", – указала Алиса.

В комментариях пользователи сети разделились во мнениях. Некоторые удивлялись, почему абитуриенты не могут выполнить такие легкие задания. В то же время другие сетовали на то, что родители должны обратить внимание на уровень образования, ведь дети могут легко получить проходные баллы, если будут учиться в школе. Украинцы также шутили, что в будущем экзамен будет состоять из самых простых заданий, ведь выпускники не смогут решить что-то сложное. Кроме того, многие отмечали, что если бы современные школьники сдавали внешнее независимое тестирование, то они бы "плохо себя чувствовали".

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"Знакомство со ступенью/подъемом – 5 класс, изучение свойств и т.д. – 6-8 класс".

"Это задача 7-го класса, где учат степени. Какое число нужно умножить на 2, чтобы получилось 16? Ну, наверное, 8. А в какую степень нужно возвести 2, чтобы получилось 8? Ну, наверное, в 3".

"Здесь даже просто подстановкой вариантов можно решить".

"Прямо вообще ужас, почитала комментарии на тему НМТ, репетиторы пишут, что дети вообще базовых понятий не знают, скоро дойдут до того, что таблицу умножения на НМТ поставят в задание, и то скажут, что слишком сложно".

"Я уже не знаю, что делать, что писать, чтобы люди обратили внимание на уровень образования! Чтобы поняли, что математика на НМТ не такая страшная, что проходной балл легко получить, потому что есть часть вот таких легких задач, есть формулы в справочных материалах".

Напомним, в Украинском центре оценки качества образования отреагировали на парламентскую инициативу об изменении формата НМТ и возможной отмене обязательной сдачи математики. Там подчеркивают: этот предмет должен остаться обязательным, иначе решение может повлиять на качество подготовки будущих студентов.

Именно результаты по математике вместе с баллами по украинскому языку лучше всего дают понять, насколько абитуриент будет успешен в получении высшего образования. Значение математики выходит далеко за пределы формул и задач.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая народный депутат и член Комитета по образованию, науке и инновациям Юлия Гришина сообщила, что Рада рассмотрит сокращение количества предметов, которые сдают на НМТ, до трех. Это должно произойти за счет исключения из нынешнего перечня блока по математике. Решение планируют принять до следующей вступительной кампании.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница истории раскритиковала НМТ 2026, где полно заданий вне программы, и обратилась к Лисовому.

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