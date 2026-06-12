'Зачем это нужно знать детям?' Учительница истории раскритиковала НМТ 2026, в котором полно заданий, не входящих в программу, и обратилась к Лисовому

Учительница истории Карина раскритиковала национальный мультипредметный тест 2026 года и обратилась к министру образования и науки Оксену Лисовому, который называет тестирование базовым. По ее мнению, экзамен далеко не базовый, ведь ей ежедневно приходится гадать, как именно готовить своих учеников к сдаче тестирования.

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В посте в TikTok она отмечает, что порой не понимает, зачем детям знать определенные темы, если они не будут выбирать исторический профиль. "Зачем задавать такие вопросы, на которые ответ можно найти либо методом исключения, либо с помощью логики. Это не тест по логике, не метод исключения, это тест на базовые знания по истории", – отмечает Карина.

Она также добавляет, что иногда в тестировании могут появиться события или исторические личности, которых не должно быть на экзамене. По ее словам, это усложняет подготовку детей.

"Восстание Косинского. В программе НМТ этого восстания нет. Понятно, что я, как учительница истории, знаю, когда было восстание Косинского. Но зачем это нужно знать ученикам, учитывая, что это не предусмотрено программой", – добавляет педагог.

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Она подчеркивает, что ей приходится объяснять детям, для чего она дает им материал, которого нет в программе, но который может быть на самом экзамене. Несмотря на то, что учительница раскритиковала наполненность НМТ, она поддерживает инициативу его существования, ведь именно благодаря этому удается закреплять знания школьников.

Напомним, выпускница из Обухова (Киевская область) по имени Ева, которая тронула сеть своими эмоциями после НМТ, рассказала, как готовилась к экзамену. По словам девушки, она пользовалась услугами репетиторов по всем четырем предметам. Кроме того, школьница ежедневно выполняла тесты и имитации НМТ.

В комментарии OBOZ.UA Ева поделилась, что в течение последнего года она болела каждый месяц из-за стресса. Именно поэтому девушка советует не увлекаться подготовкой к НМТ, а уделять время отдыху и хобби, ведь тогда абитуриенты будут иметь больше сил.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница истории, набравшая 183 балла на НМТ, обнародовала расшифровку результатов.

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