'Я до сих пор не понимаю, где ошиблась'. Учительница истории, которая набрала 183 балла на НМТ, обнародовала расшифровку результатов

Учительница истории из Киева Оксана Полищук, набравшая 183 балла на национальном мультипредметном тесте, представила разбор своих результатов по профильному предмету. Она отмечает, что до сих пор не понимает, где именно ошиблась и что сделала не так. Педагог указала, что на нее негативно повлияли именно глубокие знания предмета, поэтому некоторые ответы либо казались слишком очевидными, либо вызывали сомнения.

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В посте в Facebook учительница показала, что получила 48 тестовых баллов из 54 возможных. Она удивилась, что в результатах не было вопросов, а только перечень правильных ответов. "Я очень ожидала, что здесь будут хотя бы вопросы. Мне не нужны правильные ответы, я не буду их дальше сливать. Но как в этом я могу проанализировать, где я, учительница с огромным опытом, ошиблась", — – сказала педагог.

Она также опровергла, что на экзамене были вопросы вне программы, однако отметила, что были определенные вещи, которые непосредственно не прописаны в программе. В частности, юбилейные монеты, марки или картины.

"Посмотрела на монету и я подсознательно поняла, что там на аверсе, что там на реверсе, потому что у меня есть знания. А ребенок, который не видел в программе этих монет в перечне, то он растерялся бы. То же самое с марками, картинами", — добавила учительница–.

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Она также рассказала, что проводила урок после 40-минутной перемены, во время которой можно было только сходить в туалет, но выходить за пределы аудитории было запрещено. Поэтому весь перерыв дети сидели в том же помещении, что могло повлиять на их психоэмоциональное состояние.

"И я искренне думаю о тех детях, для которых на кону стоит поступление, будущее, огромное количество переживаний. За это время можно было довести себя до полного эмоционального истощения еще до начала следующего блока", — – сказала Полищук.

"Но хочу подчеркнуть одно: нам не хватает прозрачности. Если НМТ – действительно качественный, современный, антикоррупционный инструмент оценки, то давайте сделаем его таким же прозрачным, каким в свое время было ВНО. Ведь доверие к системе начинается именно с понимания того, как она работает", – добавила педагог.

Напомним, учительница истории и методист с 18-летним стажем преподавания Оксана Полищук сдала НМТ по истории Украины на 183 балла. Свой результат, который оказался не идеальным, она объяснила тем, что сама попала в ловушку, о которой предупреждала учеников. По ее словам, тест она сдавала прежде всего для себя – чтобы почувствовать атмосферу и понять, с чем сталкиваются ученики.

Задания не показались ей слишком сложными, однако существенно повлиял принцип формирования теста. Учительница обратила внимание на неравномерное распределение тем: в частности, вопросы по истории независимой Украины, которой она уделяет значительное внимание во время преподавания, почти не встречались.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Ликарчук встал на защиту учительницы с 183 баллами на НМТ, ведь это диагноз системы.

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