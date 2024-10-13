'Номер не отвечает, но я тебя слышу'. Украинские школьники написали письма друзьям в оккупации

В Украине провели конкурс ученических эссе, в рамках которого школьники писали письма сверстникам, которые находятся на временно захваченных россиянами территориях. В нем принял участие 241 ребенок 8-11 классов из разных городов Украины.

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Как рассказали организаторы инициативы ОО "Центр гражданского просвещения "Альменда", конкурс создали для того, чтобы сформировать у школьников понимание реалий, в которых живут более 1,6 млн детей на ВОТ. Некоторые из участников проекта сами были в оккупации, а кто-то писал друзьям, оставшимся на ВОТ, передает НУШ.

Первое место заняла ученица 9 класса Золотовского лицея №5 Горной ОТГ в Луганской области Елизавета Грижак. Эссе она адресовала своему другу Михаилу, который находится в оккупированном городе Золотое, и назвала его "После дождя всегда приходит радуга".

"Мне становится больно, когда я вспоминаю все наши планы на будущее: маленькие и масштабные, незначительные и важные. Меня раздражает тот факт, когда понимаю, что ничем не могу помочь. Бесит, что я нахожусь не там, где должна быть. Но не теряю надежды. Люди говорят, что мы сами выбираем свою жизнь. Я выбрала быть счастливой – жить в Украине!" – написала Елизавета.

"Жизнь посылает нам испытания, которые мы с тобой достойно проходим. Обещаю, что мы встретимся и подарим друг другу улыбки, которые будут свидетельствовать о конце ужаса, который называется страшным словом – "война". Верю, что дальше будет начало новой жизни. Все будет Украина! До встречи, Михаил", – сказано в произведении школьницы.

Карина Гризлюк, которая учится в 9 классе лицея естественных наук Кропивницкого городского совета, заняла в конкурсе второе место. Она писала своей подруге Арине, которая находилась в оккупации в Рубежном Луганской области. Позже девушке удалось уехать.

"Моя дорогая Арина! Прошло почти два месяца, как от тебя нет известия. Знаю, в Рубежном тяжело, однако ты обещала мне… остаться живой. Помнишь, да? Ты писала, что приедешь, что выберешься оттуда, и мы пойдем гулять по городу. А я наконец-то увижу того волшебного котика, который так любит кусать тебя, пока ты пишешь мне письма в ответ… Моя мама называет тебя "журавликом со сломанными крыльями" и постоянно спрашивает, как ты там, и не выехали ли вы? Как объяснить ей, что ракеты упали рядом с твоим домом, а на фото в новостях я увидела, что окон на твоем этаже уже нет? Хочу верить, что с тобой все будет хорошо", – писала она.

Третье место разделили десятиклассники София Базай из Лозовского лицея №1 Харьковской области и Евгений Гогин из Херсонского физико-технического лицея.

София написала эссе "Номер не отвечает, но я тебя слышу", которое адресовала своей знакомой из Мариуполя.

"Моя дорогая украинская подруга, я знаю, что ты сейчас находишься в очень сложных условиях, и хочу выразить свою поддержку и поделиться мыслями. Каждый день война дает о себе знать, и я думаю о тебе и о всех детях Украины, которые оказались в такой ситуации. Вы – дети-герои, дети-рыцари! Дети-воины! Я хотела бы тебе кое-что подарить. Вернее, совершить духовный обмен! Ты отдашь мне СТРАХ. Страх за себя и близких, за свою жизнь и здоровье, страх не узнать нового. Я дам тебе СВЕТ! Надежду на будущее. Свет в душе, чтобы противостоять врагу, верить в победу, шаг за шагом отгонять страх!" – говорится в эссе Софии.

Евгений, находившийся в оккупации в Херсоне, назвал свое письмо "Слышу" и адресовал его себе в прошлом: "Я слышал шаги патрулей на улицах, слышал грохот техники ночью, слышал страх в голосах соседей. Но знаешь, что я слышал громче всего? Я слышал поддержку. Слышал, как люди из свободной Украины передают нам надежду через радиоволны, через сообщения, через песни. Я слышал их веру в нас, и это давало силы держаться".

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